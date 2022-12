Ganaremos la encuesta a quien sea.- Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la consigna de que la candidatura presidencial de Morena no está definida, el Canciller Marcelo Ebrard arrancó formalmente su lucha por la Presidencia de la República.

Ante cientos de operadores, el aspirante tomó protesta a sus representantes en los 300 distritos electorales, quienes tendrán la misión de ampliar la estructura a su favor y preparar la gira por el País que realizará a partir de enero.

"Queremos participar en la encuesta, que conste, porque me va a llegar la sanción del INE, que es una encuesta para una posición interna de Morena, porque la elección es en el 24 y las candidaturas son el 24.

"Pero primero tenemos que ganar una encuesta, que por ahí alguien dice que ya la tiene, que ya esto y que ya lo otro. Todavía no empezamos. Hoy empezamos", lanzó sin mencionar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en medio de rechiflas y abucheos para la funcionaria.

Más tarde, en entrevista, agregó: "Tenemos los 300 distritos electorales presentes, y la decisión de ganarle la de la encuesta a quien sea en 2023".

Al World Trade Center llegaron miles de simpatizantes de todo el País, encabezados por diputados federales y locales, senadores, Alcaldes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y de diversos sectores.

El Canciller fue recibido con gritos de "¡Presidente!" y "¡Marcelo, Marcelo, Marcelo es mi carnal!"

"¡Ánimo!", arengó el funcionario al tomar el micrófono, para enseguida pedirles hacer "la Ola".

"¡No que no, no que sí, ya volvimos a salir!", entonaba él mismo desde el templete, mientras sus seguidores replicaban.

En un discurso de 15 minutos, el funcionario recordó que hace un año prometieron reunirse el 3 de diciembre para tomar la decisión de participar en el 2024.

"Hoy vamos a tomar una decisión y mañana vamos a ponernos a trabajar por esa encuesta, porque las encuestas hay que ganarlas", arengó.

Enseguida sometió a votación: "Los que estén por ganar la encuesta del 2023, levanten la mano". El salón entero se puso de pie con la mano arriba.

"Los que digan que no, no los invitamos", bromeó.

"Hoy hacemos un compromiso ustedes y yo, ya no se pueden echar para atrás, y yo no me puedo echar para atrás, de aquí vamos a la encuesta y vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!", remató en medio de las mismas arengas por parte de sus huestes.

Aseguró que quienes estaban ahí traían una trayectoria, un camino, un esfuerzo, un compromiso, un sueño, por el que han trabajado a lo largo de un año.

Como su fueran indirectas a alguno de sus contrincantes, afirmó que los que llegaron lo hicieron porque quieren, pueden y creen por lo que están luchando, no porque los están obligando.

Afirmó que muchos tuvieron que viajar casi dos días para llegar, por lo que aseguró que ese apoyo sí se ve.

"Lo que sigue es: vamos a ir a todos los distritos del país a partir de enero, a todos.

Necesito que nos organicemos, que tengamos organización en cada distrito, hacer presencia pública.

"Nosotros no dependemos del dinero, sino de las personas", dijo.

Apuntó que así como el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo para ganar la Presidencia, él depende de la integridad y compromiso de la gente, y su apuesta es por consolidar y hacer que crezca la 4T.

Recordó que su lema es cumplir, y un ejemplo de eso es la Ciudad de México, pues después de que obtuvo la Jefatura de Gobierno, logró que el partido al que representaba ganara 14 de las 16 delegaciones y el 64 por ciento de las posiciones.

Hizo un resumen rápido de sus principales propuestas: dotar de mayor tecnología a la Guardia Nacional, consolidar el sistema nacional de salud, trabajar en seguridad alimentaria, sacar de la pobreza a 13 millones de menores de edad, mayor inversión en las regiones, que salarios y productividad vayan de la mano y darle continuidad al trabajo del Presidente López Obrador.

Pero, aclaró, en esta lucha no sólo importa qué hacer, sino cómo logrará cumplir.

Ya con los representantes distritales en posición de protesta, Ebrard agregó: "¿Protestan respaldar la lucha en todos los campos para ganar la encuesta de Morena en el 2023?".

Tras escuchar el "Sí" al unísono, les pidió recorrer las calles, abrir grupos de Whatsapp, ir ante los medios de comunicación y defender su causa en las redes sociales.

"Hagamos lo que debemos hacer para todos los días convencer a alguien más, crezcamos, porque somos la esperanza de México", añadió en medio de gritos que lo despedían de "¡Presidente! ¡Presidente!".

En entrevista, aseguró que la gira que realizará por el País la hará con la convicción de que respetará la ley, no usará recursos públicos y, sobre todo, no obligará a nadie para respaldar su aspiración.

"Que la gente decida, y junto con ese recorrido estamos preparando también lo que proponemos, porque si es de cercanía el Presidente tiene tres hermanos, una hermana y dos hermanos, de manera que el tema no es de cercanía, sino de qué propones y qué eres capaz de hacer, entonces se va a poner interesante", añadió.