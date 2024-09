Polémica por participación del PAN en Legislatura de San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP..- La LXIV Legislatura del Congreso de San Luis Potosí arrancó con un suceso inusual. Durante el acto, que se esperaba que contara con la toma de protesta de 27 diputados, se dio lugar a la juramentación de 28 legisladores, desatando controversias sobre la validez de la participación de Marcelino Rivera, propietario plurinominal del Partido Acción Nacional (PAN) y quien enfrenta un proceso por presunto desvío de recursos, lo cual sería el detonante de dejarlo fuera de la lista oficial de la actual legislatura.

Marcelino Rivera, quien fue alcalde de San Martín Chalchicuautla en el periodo de 2012 a 2015, enfrenta un proceso de inhabilitación de 20 años para ejercer cargos públicos, de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. El proceso data del pasado 24 de mayo de 2024, cuando se le notificó la investigación en su contra.

Dos diputados de SLP por un cargo

Durante la sesión, además de Marcelino Rivera, también tomó protesta su suplente, Enrique Ortiz, lo que derivó en un total de 28 legisladores en el pleno.

La confusión generada ha sido objeto de debate, ya que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) entregó la constancia de mayoría a Marcelino Rivera, mientras que el Congreso reconoció como diputado oficial a Enrique Ortiz.

En entrevista, Marcelino Rivera defendió su participación en el proceso electoral, argumentando que él no está inhabilitado y aunque reconoció que existe un proceso en su contra al estar señalado por desvío de recursos, dijo que defenderá sus derechos político-electorales.

"Yo estoy muy tranquilo, tengo la documentación, yo tenía que venir a tomar protesta el día de hoy porque a mí nadie me notifico lo contrario, tanto que leyeron mi nombre en la declaratoria", expresó Marcelino Rivera, aunque en el recinto la directiva lo nombró como "ciudadano".

Por su parte, Enrique Ortiz, quien inicialmente era miembro del PAN, renunció a la bancada panista durante la misma sesión, al referir haber sido excluido por su propio partido.

En entrevista, Enrique Ortiz declaró que su intención "no era generar polémica", sino cumplir con su rol como suplente: "Me notificó la directiva apenas ayer en la noche y estoy siempre dispuesto a trabajar por la ciudadanía, me decidí salir del partido del PAN porque me sentí excluido y mostraron una postura de defensa a un ciudadano que tiene cuentas pendientes y como suplente me debieron de dar la confianza a mí para ocupar el espacio", aseguró.

A pesar de la controversia, la LXIV Legislatura inició formalmente sus funciones. La mesa directiva quedó conformada por el diputado Cuauhtli Badillo Moreno como presidente, acompañado de Dulcelina Sánchez de Lira como primera vicepresidenta y Aranza Puente como segunda vicepresidenta.

Frinné Azuara Yarzábal y Jaqueline Jauregui fueron designadas como primera y segunda secretarias, mientras que Jessica Gabriela López Torres y Luis Fernando Gámez Macías asumieron como prosecretarios.

Se espera que en las próximas semanas se defina y se determine si Marcelino Rivera o Enrique Ortiz ocuparán oficialmente el puesto en la LXIV Legislatura.

¿Cómo quedó conformada la Legislatura?

Diputadas y diputados electos por votación:

Distrito I del partido PT, Tomás Zavala González.

Distrito II del Partido Verde, Dulcelina Sánchez de Lira.

Distrito III del Partido Verde, César Arturo Lara Rocha.

Distrito IV del partido PT, Jacquelinn Jáuregui Mendoza.

Distrito V por el PAN, Rubén Guajardo Barrera.

Distrito VI del Partido Verde; Martha Aradillas Aradillas.

Distrito VII de Morena, Cuauthli Badillo Moreno.

Distrito VIII del PAN, María Aranzazu Puente.

Distrito IX por el PVEM, Luis Fernando Gámez Macías.

Distrito X por el PT, Diana Ruelas Gaitán.

Distrito XI del PT, María Leticia Vázquez Hernández.

Distrito XII por Morena, José Roberto García Castillo.

Distrito XIII por Morena, Nancy Jeanine García Martínez.

Distrito XIV del PVEM, Roxana Hernández Ramírez.

Distrito XV del PVEM, Brisseire Sánchez López.

Diputados y diputadas por vía plurinominal:

PVEM:

Héctor Serrano Cortés.

María Dolores Robles.

Luis Felipe Castro Barrón.

PAN:

Mireya Vancini Villanueva.

MC:

Marco Antonio Gama Bustamante.

PRI

Sara Rocha Medina.

Frinné Azuara Yarzábal.

MORENA:

Carlos Artemio Arreola.

Jessica Gabriela López.

Luis Emilio Rosas Montiel.

PANAL

Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Sin partido

Enrique Ortiz Hernández, quien se asumió sin partido tras controversia por la posición plurinominal del PAN.