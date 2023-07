Marca Morena ruta a oposición

Los tiempos políticos vuelan. Si hace unas semanas la oposición en pleno criticaba y denunciaba el engañoso sistema diseñado por los morenistas para comenzar la carrera de sus aspirantes hacia la presidencia, hoy puede afirmarse que la coalición PAN-PRI-PRD no ha hecho más que seguir los mismos pasos. No solo se ha sumado a un modelo que anticipa irregularmente los plazos para definir candidatos, sino que ha copiado el intrincado sendero conceptual que convierte a un candidato en "coordinador para la defensa de la 4T" en el bando guinda, o en "responsable nacional para construir un Frente Amplio por México", en la coalición que, horas antes, se denominaba Va por México. No solo. La semana pasada, Morena conformó un grupo de intelectuales y funcionarios que han de diseñar el programa de gobierno del sucesor obradorista y, siete días más tarde, la oposición ha designado a José Ángel Gurría para comandar una reunión de expertos que sentará las líneas para gestionar el país ante una eventual victoria. O sea, lo mismo. La imagen especular que está proyectando la oposición respecto al partido oficialista puede ser un escudo protector ante posibles demandas por incumplir las leyes electorales con subterfugios obvios. Si el INE no regaña a Morena, ¿por qué iba a hacerlo con ellos? O quizá no es más que una ruta lógica: seguir las huellas del que va delante, y pisarle los talones, si puede ser.

Estos días se habla de foros, de debates, encuestas y primarias. Para José Antonio Crespo, lo que viene ocurriendo no es más que el encuentro entre dos campañas y una serie de coincidencias, donde encuadra el paso dado por la candidata Xóchitl Gálvez y el procedimiento anunciado por la coalición camino a las urnas. "No está planeado", afirma el analista político. A su parecer, la aspirante que se alza estos días con más posibilidades de encabezar el proyecto de oposición ha recibido apoyos espontáneos y de las direcciones de los partidos debido a su carisma, a la esperanza que ha generado. No se ha buscado, dice, una candidata que pudiera hacer frente al empuje de Morena. Pero ahí está de nuevo la imagen cuasi gemelar, como boxeadores en los ángulos opuestos del ring: Xóchitl Gálvez frente a Claudia Sheinbaum. Aunque no pueden ser más distintas en el carácter que proyectan, una más sonriente y dicharachera, la otra sobria y academicista, hasta en los caballos ganadores se parecen estos días los que gobiernan y quienes aspiran a derrotarlos.

TODA UNA SORPRESA

"Lo de Gálvez no estaba planeado, yo la conozco y le he dicho en alguna ocasión que se lanzara [a la candidatura], lo que ha sido una sorpresa para todos es el aluvión de apoyos que ha tenido en las redes sociales y en otros foros, una gran respuesta ciudadana", sostiene Crespo, que ha participado en el diseño del método de firmas, encuestas y primarias establecido por la coalición para el proceso electoral. Opina que las dirigencias de los partidos aliados respaldan a Gálvez una vez visto su empuje, no al revés, que hayan pergeñado un perfil para combatir el de Sheinbaum.