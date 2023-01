Mantiene jueza a agresor de Elena Ríos en prisión en Oaxaca

La jueza recibió de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal un reporte en el que se reveló que no existen condiciones que eviten riesgo de fuga en el traslado de Vera Carrizal, así como durante su estancia en el domicilio de su hija Guadalupe, donde cumpliría la prisión domiciliaria.

Geovany Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno estatal, precisó este miércoles que la nueva orden contra el cambio de medida cautelar de Vera Carrizal ocurrió durante la noche de ayer.

"No se tienen elementos necesarios para garantizar que no se vaya a fugar, en cuanto se recibió el mandato del juez fueron a verificar el lugar donde tenía que cumplir prisión domiciliaria, pero los que están en reinserción social dicen que no cumple con medidas para evitar un riesgo de fuga. Qué tenemos que hacer responsablemente, decirle al juez lo que me estás pidiendo materialmente no lo puedo cumplir, no hay un desacato", expresó a medios locales.

"Anoche fuimos notificados de un acuerdo que dicta una jueza del fuero común, que entiendo que no fue el mismo juez, que emite un acuerdo donde en ese acuerdo considera lo que le dice la SSP y que por el momento queda suspendida esa orden que nos habían dado como Ejecutivo, hay un nuevo acuerdo. En la noche nos llega acuerdo de la jueza local que quedan sin efecto la orden de prisión domiciliaria y que debe continuar en prisión preventiva oficiosa".

La semana pasada, María Elena Ríos, quien sufrió lesiones en rostro y cuerpo por un ataque con ácido el 9 de septiembre de 2019, denunció que el juez Teódulo Pacheco concedió a Vera Carrizal la prisión domiciliaria, argumentando que éste no tenía riesgo de fuga y que el delito de tentativa de feminicidio no ameritaba tenerlo durante el juicio en prisión.

Asimismo, Ríos aseguró que el juez, la defensa de Vera Carrizal y el mismo agresor, a quien acusan de ser el autor intelectual del ataque, la amenazaron, acosaron y ejercieron violencia contra ella en una audiencia virtual que duró 6 días.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el fallo a favor de la prisión preventiva oficiosa, pero cuando el proceso de una persona sigue después de dos años en la cárcel, tiene derecho a salir y seguir su proceso afuera, y aunque aquí se trata de un feminicidio, el juez me dijo: tú sobreviviste".

"Pareciera que lo único malo que hice fue sobrevivir. Me dijo el juez: 'tú sobreviviste, no se trata de feminicidio'. Aunque la prisión preventiva todavía no terminaba, la justificación del juez es que estoy viva", lamentó en entrevista con REFORMA.

A raíz de esa decisión judicial, el Gobierno de Oaxaca, con el morenista Salomón Jara, así como el Presidente López Obrador, organizaciones civiles y legisladores de distintas bancadas ejercieron presión para revertir que Vera Carrizal fuera trasladado a un domicilio.

Además de este detenido, también hay otros dos hombres hasta el momento que se encuentran imputados como autores materiales del ataque que ocurrió contra la saxofonista y comunicadora en el Municipio de Huajuapan de León.

También, la Fiscalía General de Oaxaca ofrece una recompensa por Juan Vera Hernández, hijo del empresario y ex diputado local del PRI, por estar relacionado con el ataque.

Colabora FGR en indagatoria La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que colaborará con la Fiscalía de Oaxaca en el caso del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, el cual se atribuye a José Antonio Vera Carrizal.

En un breve comunicado, la dependencia federal informó que el auxilio que prestará a su homóloga del fuero común será de orden técnico, es decir, con personal forense y de investigación, aunque sin atraer la indagatoria del caso.

"La FGR va a colaborar con todos los elementos técnicos, periciales y policiales de esta institución, para auxiliar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en un caso, que es del fuero común, en el que se afectó a la víctima María "R"", dijo la institución.