Marchan por medicinas en CDMX

La movilizacion "Queremos Medicinas" arrancó este domingo sobre Paseo de la Reforma.

Los manifestantes se concentraron en el ángel de la Independencia y desde ahí avanzan hacia el zócalo.

"A un niño no se le debe prometer nada que no se le vaya a cumplir, hoy todos esos niños a los que la presidenta les dice cada mes que ya van a llegar exigen "Queremos medicinas", dijo uno de los organizadores.

"La última promesa fue que las medicinas llegarian del 15 al 20 de agosto, pero al no tener garantÌas es que marchamos. Todos, sin ninguna bandera, somos ciudadanos que venimos única y exclusivamente en demanda de medicinas".