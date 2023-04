Mañaneras continuarán porque tenemos derecho a estar informados: AMLO

La semana pasada, la politóloga Denise Dresser planteó eliminar la conferencia matutina, porque, dijo, desde la tribuna presidencial se fomenta la polarización.

"Están muy nerviosos los adversarios, no ven que ya quieren que no haya mañaneras, es un nivel de intolerancia que muestra con claridad su autoritarismo de los conservadores y sus voceros, nada más quieren hablar ellos, imagínense que nos quedáramos solo esperando las noticias de la televisión y de la radio", expresó en su mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

Acusó que sus opositores están llenos de desesperación y como no les funcionan sus estrategias perversas e inmorales, ahora se van por lo más directo y descarado, que desaparezca la mañanera.

"Eso sí, hablan de democracia, libertades, tolerancia, que no quieren la polarización. No, no quieren la polarizaron, quieren la hegemonía, quieren ser los únicos, se mal acostumbraron, y ahora que la gente está asumiendo un papel protagónico porque ya no hay analfabetismo político en México.

"Ellos se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre, esto es una muestra clara del autoritarismo conservador y de su hipocresía", declaró.

López Obrador dio como ejemplo "dos hechos relevantes de manipulación e hipocresía". Mencionó que "el que estaba en el INE", Lorenzo Córdova, se fue después de dejar el cargo de comentarista con el periodista Carlos Loret de Mola.