Comunidad busca rescatar perro abandonado tras denuncia

Denuncian abandono de perro tras maltrato en Magdalena Contreras

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo caso de maltrato animal ha provocado una ola de reacciones en redes sociales esta semana, donde miles de usuarios han expresado su inconformidad y exigido a las autoridades una intervención inmediata.

La denuncia fue realizada por una activista identificada como Alina, quien compartió un video que muestra a un perro arrastrándose, aparentemente con una fractura en la cadera como consecuencia de actos de violencia.

En las imágenes difundidas a través de la plataforma X (antes Twitter), se observa al animal en una situación crítica. Según el testimonio de la denunciante, el can se encontraba en estado de abandono por parte de sus propietarios en una vivienda ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.

Ante ello, Alina informó que el caso fue reportado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT). Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, la institución no actuó de forma eficaz para resguardar al animal, pues indicó que el personal únicamente acudió al domicilio para entregar una advertencia, sin asegurar al perro ni emprender acciones legales contra los presuntos responsables.

"Oye @PAOTmx hay de dos: o no tienen abogadxs trabajando con ustedes o lxs que tienen son malísimos y no entienden el concepto de delito en flagrancia ni de órdenes de cateo. Y eso es lo que tiene que pasar HOY", escribió.

Frente a la presión social, la institución emitió un comunicado en el que aseguró estar atendiendo el caso. Como evidencia, compartieron fotografías de dos trabajadores en el lugar de los hechos.

No obstante, la usuaria cuestionó esta actuación, al señalar que los funcionarios acudieron, observaron el estado del animal y se retiraron sin realizar ninguna acción para salvaguardar su integridad.

"A ver @PAOTmx, platícame: ¿a mí de qué me sirve que vayas a dejar citatorios, que les pidas por favor a los maltratadores que te abran mientras se mueren de risa, que subas fotos? A mí me importa que rescates a los perros. Todo lo demás NO SIRVE. Si tus mecanismos no sirven", afirmó Alina en una publicación posterior.

Horas después, la joven publicó un nuevo video en el que aseguró que los propietarios, tras recibir el citatorio, subieron al perro a un automóvil y lo abandonaron en una ubicación desconocida. Esta acción, según explicó, fue posible debido a la falta de medidas cautelares o aseguramiento por parte de las autoridades.

En su mensaje, también señaló que tanto la PAOT como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se negaron a brindarle apoyo para iniciar el proceso de rescate o investigación formal. Por ello, pidió ayuda a la comunidad en línea para localizar al canino y poder brindarle atención médica urgente.