"Los que vienen a sustituirnos pueden ser mejores": AMLO

En un discurso en el que ensalzó su proyecto de Cuarta Transformación y reivindicó la herencia del héroe local Emiliano Zapata, el mandatario exhortó a acelerar su proyecto de gobierno, ante la cercanía de la conclusión de su mandato presidencial y la entrega del poder a la persona que le sucederá.

"Yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional. Y no se preocupen, porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que él que les está hablando".

Momentos más tarde, reiteró su pequeña frase de la semana –que está chocheando-- para desacreditar a la oposición. "Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida. Y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía", dijo.

Al inaugurar una sucursal del Banco de Bienestar en Coatlán del Río, el mandatario presumió el balance de su gobierno en el fortalecimiento de las empresas energéticas estatales –la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex--, y ensalzó la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las obras de infraestructura como el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Presente en el evento, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reconoció sin embargo que a la fecha la institución castrense reporta un avance de apenas 57% en la construcción de mil 560 sucursales del Banco del Bienestar, lejos de las 2 mil 700 que la Sedena deberá entregar cuando concluya la administración de López Obrador.