Detienen en Sinaloa a 5 de ´Los Mayos´

Autoridades federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a cinco integrantes de "Los Mayos" y liberaron a un hombre ligado a la facción "Los Chapitos".

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en esta acción también se aseguraron armas de fuego de alto poder mismas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. El gabinete de seguridad señaló que los hechos ocurrieron derivados de una denuncia ciudadana sobre la privación de la libertad de un hombre.

Los efectivos realizaron labores de inteligencia e investigación, así como acciones operativas con vigilancia aérea y terrestre en el municipio de Culiacán para su ubicación.

Se destacó que en seguimiento a la denuncia ciudadana que reportó la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados a bordo de dos vehículos en el poblado Llano de Abajo, los agentes de seguridad se movilizaron a la zona.

Al desarrollar un dispositivo de seguridad, los uniformados liberaron a la persona privada de su libertad, que perteneció a una facción contraria de un grupo delictivo y detuvieron a cinco sujetos, entre ellos un menor.

También les aseguraron seis armas largas, dos cintas eslabonadas, 21 cargadores, mil 021 cartuchos útiles, ocho chalecos balísticos, 16 placas balísticas, diversas dosis de drogas y dos vehículos. A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto a lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

En tanto a la persona liberada, se le brindó atención médica y se le orientó para que presente su denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN). El gabinete de seguridad reiteró su compromiso de trabajar de forma coordinada para detener a los generadores de violencia.



