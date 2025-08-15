Detienen a ´Lord Pádel´También arrestaron a tres personas más acusados de tentativa de homicidio
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Alejandro German "N", Othon "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N", investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por el caso "Lord Pádel".
Los hechos se registraron, el pasado 19 de julio, en un club de pádel, ubicado en el Municipio de Atizapán.
Dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo del cual la FGJEM no ha sido notificada formalmente por lo que se les trasladará a sede ministerial.
Los cuatro fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún.
EL MAÑANA RECOMIENDA