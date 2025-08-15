Detienen a ´Lord Pádel´

La Fiscalía General de Jus ticia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Alejandro German "N", Othon "N", Karla Alejandra "N" y Germán "N", investigados por su probable interven ción en el delito de homici dio calificado en grado de tentativa, por el caso "Lord Pádel".

Los hechos se registraron, el pasado 19 de julio, en un club de pádel, ubicado en el Municipio de Atizapán.

Dos de los investigados exhibieron copias de recurso de amparo del cual la FGJEM no ha sido notificada formalmente por lo que se les trasladará a sede ministerial.

Los cuatro fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún.



