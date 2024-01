"Zafo, yo no soy ratero": López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO

"Me están confundiendo con algunos de sus amigos y sus patrocinadores, yo no soy rata, no soy corrupto, somos distintos".

En conferencia de prensa, López Obrador explicó que la reforma es para que trabajador que su jubila reciba el sueldo completo porque en 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo (PRI) hizo cambios al sistema de pensiones en contra de los trabajadores de México.

"Llevó a cabo esa reforma para que cuando el trabajador se jubila sólo recibe el 50% de su salario, es una gran injusticia, lo que estamos planteando y voy a enviar como iniciativa es que el trabajador al concluir su tiempo, al jubilarse, reciba completo su sueldo", dijo.





Señaló que su iniciativa contempla el gobierno aporte gradualmente a la pensión de los trabajadores del IMSS e ISSSTE para corregir esta injusticia, "que no se le cargue todo, y desde el primer año, ni al trabajador, ni al empresario, sino que el gobierno aporte para el fondo y al paso del tiempo se normalice y el empresario y el trabajador aporte lo que les corresponde".

Aseguró que se va a apoyar desde este año lo que tenga que aportar el gobierno para ese fondo, puede llevar 5, 10 o 15 años, "pero vamos a corregir, esta injusticia, por eso nos va a alcanzar porque no tiene que ser un solo golpe".

Aseguró que su propuesta no tiene que ver con la administración de las pensiones de los trabajadores, sino que es un tema de justicia para que al jubilarse los empleados reciban completo su sueldo.