No voy al Senado, podrían humillarme.- AMLO

"Elenita es excepcional, no creo (ir), ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones, están enojados, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para tener fama pueden faltarme al respeto, humillarme y tengo que cuidar la autoridad, eso les daría gusto a los adversarios, potentados, corruptos, a los que quieren vernos como Colonia y no aceptan que somos un país independiente, hay que cuidarnos y cuidar la investidura presidencial.

Sin embargo, López Obrador aprovechó para destacar a Poniatowska y a Belisario Domínguez.

"Pero me da mucho gusto. Don Belisario es quien se atreve cuando todo mundo callaba a hablar en contra de Victoriano Huerta, de los pocos que defienden a Madero después de su asesinato y eso a él le cuesta la vida, unos sicarios del huertismo lo asesinan, se habla que le cortaron la lengua, lo martirizaron, es un orgullo Don Belisario y entregarle una medalla así a una mujer consecuente como Elena Poniatowska", afirmó.

"Es un privilegio, porque se la han entregado a gente que no la merecía, por politiquería, porque además Elena Poniatowska es una escritora, una intelectual. Desde el movimiento del 68, a nosotros siempre nos acompañó en nuestra lucha por la democracia, ella, Carlos Monsiváis, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Fernando del Paso, Pitol, Sergio, y muchos otros intelectuales, de primera, últimamente, yo escribí algo que quedaban dos intelectuales así de mucho respeto".