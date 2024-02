AMLO revela cuál será su último acto público

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos meses de que termine su administración en septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló cuál será su último acto público como titular del Ejecutivo Federal.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador también bromeó que en su retrato oficial que dejará en la Galería de los Presidentes no saldrá con un "tutupiche", infección en el ojo derecho con la que apareció desde el pasado viernes.

"Sí vamos a celebrar el día 15 ( de septiembre), es el Grito (...) Celebramos el inicio y no cuando se consuma la Independencia 10 años después (...) Fíjense la sabiduría del pueblo de México, la sensibilidad del pueblo de México, nos gusta más el que grita, el que inicia la Independencia que el que la consuma (...).

"Entonces ese es un día importante, por eso es el gran festejo de los mexicanos, el Grito de Independencia, entonces ese va a ser el acto con el que me voy a despedir, pública, políticamente. Después está el acto, vamos a decir, protocolario, formal, de la entrega de la banda que eso es el día primero de octubre en el Congreso", dijo.

Sobre su retrato oficial, el Presidente indicó que ya lo están haciendo pero no quiso dar detalles: "No quiero poner nervioso al pintor".

Recordó que el cuadro oficial tendrá de fondo al Zócalo de la Ciudad de México y no una oficina.

"No podría yo tomarme una foto o que me hagan una foto en una oficina, mejor el Zócalo, pero yo espero que ya vaya avanzado. Y sí les puedo asegurar una cosa: No voy a salir con el tutupiche", expresó