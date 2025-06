Localizan crematorio con cuerpos mal procesados

Un crematorio con decenas de cuerpos mal procesados fue localizado la noche del jueves en el surponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, aclaró que no es un crematorio clandestino, pero se indaga el procedimiento que emplearon con los cadáveres.

En las instalaciones había cuerpos embalsamados con hasta dos años de antigüedad. El fiscal reportó la detención de uno de los presuntos dueños del lugar, localizado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

De acuerdo con Jáuregui Moreno, se denunció que olía raro y que habían visto llegar a alguien con un cuerpo, por lo que acudió personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

"Entra, localiza cuerpos en una camioneta, en una carroza funeraria y muchos cuerpos al interior del predio en cuartos", indicó el fiscal a medios de Chihuahua capital este viernes.

Los agentes de la SSPM se comunicaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para no manipular la escena y que se iniciara la investigación.

"Llegan los elementos de Fiscalía, peritajes, etcétera, y se dan cuenta de que se trata de un lugar en donde se estaban procesando cuerpos por parte de alguien que prestaba servicios funerarios. Había una carroza de funeraria ahí afuera del predio con dos cuerpos, con documentación relacionada con los procedimientos que siguen las funerarias para llevarse cuerpos a cremar", precisó el fiscal.

"Y vimos también que los cuerpos estaban procesados funerariamente, es decir, tenían embalsamamiento, lo cual a lo mejor impidió que hubiera muchos olores que hubiesen permitido detectar por parte de vecinos o de alguien la presencia de cuerpos en ese estado".

La SSPM detuvo a un hombre que dijo ser hermano del dueño. "Que estaba ahí, que había sufrido una multa y que la había pagado y que estaba funcionando, es decir, no se trata de un crematorio clandestino, sino de un crematorio que presta sus servicios seguramente a varias funerarias", resaltó Jáuregui Moreno.

Aseguró que en la FGE se cuenta con un registro puntual, sistematizado y por computadora de todos los cuerpos a los cuales se les da el no inconveniente para la realización del procedimiento de incineración. "Entonces va a ser muy fácil determinar ahí cómo está la cosa. No hay huellas de violencia, no hay nada", detalló el funcionario.

"Los cuerpos se observa claramente cómo están embalsamados, es decir, con tratamiento funerario que, repito, pudo haber permitido que los olores no fueran tan profundos".

Tras lo ocurrido, se iniciaron trabajos con autoridades sanitarias para determinar responsabilidades administrativas.

"Y, obviamente, vamos a coadyuvar en dar un trato digno tanto a los cuerpos que no lo tuvieron como a las familias y cuidando mucho su no revictimización".

Jáuregui Moreno dijo desconocer el número de cuerpos hallados, "Pero sí se trata de algunas decenas".

Hasta esta mañana no se había tenido comunicación con las familias y seguramente éstas ya habían cerrado su duelo.