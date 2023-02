Tesla vale 6 veces más que todo Nuevo León

Nuevo León es el estado con la tercera economía más grande del país, sólo detrás de Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con la información más reciente del Inegi.

Con una población de casi seis millones de personas, la economía regia produjo bienes y servicios por un valor de 2 billones de pesos en 2021, lo que convertido a dólares equivale a cerca de 100 mil millones.

El estado que gobierna Samuel García tiene un Producto Interno Bruto (PIB) con un tamaño igual que Venezuela y Bolivia, cuya riqueza conjunta fue estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 100 mil millones de dólares durante 2021. El primer país generó bienes y servicios valorados en 59 mil millones y el segundo en 41 mil millones.

Nuevo León posee una economía más grande que Guatemala, Costa Rica y Uruguay, cuyo PIB para cada nación se calculó en 86 mil millones de dólares, 64 mil millones y 59 mil millones, en ese orden.

No obstante, la riqueza del estado norteño palidece frente a Tesla, considerada la séptima empresa más valiosa del mundo por contar con una capitalización de mercado de 623 mil millones de dólares, aunque en 2021 llegó a valer 1.2 billones de dólares.

Es decir, la empresa que lidera Elon Musk vale seis veces más que toda la economía de Nuevo León, donde el gobernador Samuel García lanzó un Plan Maestro para garantizar el agua en la entidad hasta 2050.

La semana pasada, el gobernador anticipó que la construcción de la planta de Tesla se realizaría en Nuevo León. Sin embargo, el presidente López Obrador dijo que a la empresa de Musk le convendría instalarse cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Si no hay agua, no se entregarán los permisos. No es factible", amenazó hace unos días el presidente.

"Queremos hablar con los directivos de esta empresa, queremos ordenar el crecimiento hacia el norte de la ciudad (Ciudad de México) o del Valle de México, hay ya lugares en el país donde no se tiene agua suficiente y tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico, y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León", afirmó el mandatario.

La inversión de Tesla representaría cerca de 28% de la Inversión Extranjera Directa que entró a México en 2022, cuya entrada va a generar empleo y crecimiento económico, de modo que "deberíamos ayudar, en lugar de obstaculizar su llegada", opinó Gabriela Siller, economista en jefe de banco Base.