Protección Civil advierte sobre lluvias y granizo en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta naranja por fuertes lluvias en la CDMX.
  • Por: El Universal
  • 10 / Agosto / 2025 - 06:48 p.m.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a través de redes sociales de la intensa lluvia que se observa en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

¿Dónde llueve en la CDMX?

Las demarcaciones afectadas son:

  • Benito Juárez
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

Además, mencionaron que se presentan lluvias y chubascos en:

  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Alcaldías de la CDMX con lluvia ligera

Por otro lado, en las siguientes alcaldías de registran lloviznas

  • Coyoacán
  • Azcapotzalco
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac

Activan alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por lluvias y granizo

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo. En tanto, se levantó alerta amarilla para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el pronóstico de lluvia es de 15 a 29 milímetros y también se espera caída de granizo. Debido a la densidad de la lluvia, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a los conductores a manejar con precaución.

