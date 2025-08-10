Protección Civil advierte sobre lluvias y granizo en alcaldías de la CDMX

Protección Civil advierte sobre lluvias y granizo en alcaldías de la CDMXLa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta naranja por fuertes lluvias en la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a través de redes sociales de la intensa lluvia que se observa en cinco alcaldías de la Ciudad de México.
¿Dónde llueve en la CDMX?
Las demarcaciones afectadas son:
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tlalpan
Además, mencionaron que se presentan lluvias y chubascos en:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alcaldías de la CDMX con lluvia ligera
Por otro lado, en las siguientes alcaldías de registran lloviznas
- Coyoacán
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
Activan alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por lluvias y granizo
Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo. En tanto, se levantó alerta amarilla para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el pronóstico de lluvia es de 15 a 29 milímetros y también se espera caída de granizo. Debido a la densidad de la lluvia, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a los conductores a manejar con precaución.