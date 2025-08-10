Protección Civil advierte sobre lluvias y granizo en alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a través de redes sociales de la intensa lluvia que se observa en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

¿Dónde llueve en la CDMX?

Las demarcaciones afectadas son:

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Milpa Alta

Tlalpan

Además, mencionaron que se presentan lluvias y chubascos en:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alcaldías de la CDMX con lluvia ligera

Por otro lado, en las siguientes alcaldías de registran lloviznas

Coyoacán

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Activan alerta naranja y amarilla en diferentes alcaldías por lluvias y granizo

Hay alerta naranja en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros y caída de granizo. En tanto, se levantó alerta amarilla para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde el pronóstico de lluvia es de 15 a 29 milímetros y también se espera caída de granizo. Debido a la densidad de la lluvia, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México alerta a los conductores a manejar con precaución.