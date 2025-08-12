Autoridades atienden zonas inundadas por lluvias en CDMX

"¡Queremos solución!", pide Gloria, vecina de la colonia San Juan de Aragón VI Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las zonas afectadas por las fuertes lluvias de la tarde y noche de este lunes 11 de agosto.

En la calle mil 519, el nivel del agua se mantiene elevado, por lo que impide el ingreso y salida a las viviendas, sobre todo a pie.

Mientras que en calles aledañas se aprecian coladeras saturadas con basura. Personal de la Secretaría del Agua (Segiagua) y de la Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil (SGIRPC) ya se encuentran en el lugar.

Se espera que llegue a la zona la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras realizar un recorrido por zonas afectadas por la lluvia en la alcaldía Venustiano Carranza.

Debido a las lluvias que se registraron ayer en la CDMX, particularmente durante la madrugada, se registraron afectaciones en las colonias Cuchilla del Tesoro, Providencia, Pradera, Valle de Aragón y la sexta sección de San Juan de Aragón, esta última fue la más afectada.