Llega crucero más grande del mundo

En la ceremonia se intercambiaron placas, por el primer arribo de el "Wonder of the Seas", y el mandatario estatal expresó que Cozumel es un destino importante para los cruceros en el mundo y gracias a la implementación de protocolos de higiene y cuidado de la salud, se reactiva la actividad económica de "la Isla de las Golondrinas".

Además, reconoció que, aún con puertos cerrados y prácticamente cero posibilidades de salir a la mar durante la pandemia, se implementaron protocolos y prácticas de innovación de turismo sostenible para promover confianza en la salud.

Joaquín González refirió -ante personal de la agencia consignataria, integrantes de la tripulación y autoridades federales, estatales y municipales- que a 2 años del primer caso oficial de covid-19 en Quintana Roo, la comunidad de cruceros no ha bajado los brazos ni ha dejado de trabajar incansablemente.