Llaman a morenistas a no protestar contra redadas

El jefe de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, llamó a sus compañeros de escaño a no manifestarse ni participar de protestas contra las redadas que, en contra de paisanos en Los Ángeles, California, han protagonizado fuerzas del orden estadounidense.

"Se nos pide paciencia y prudencia", argumentó el tabasqueño en una comunicación interna.

El domingo pasado, la senadora morenista Guadalupe Chavira convocó a la prensa a atestiguar la "protesta pacífica en la que participarán legisladores de Morena y sociedad civil para demandar que se detengan de inmediato las redadas con la intervención de la Guardia Civil. La manifestación se realizará este martes 10 de junio a las 16:30 frente a la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma 305, Ciudad de México."

Y advirtió: ¡Ni muros, ni redadas, ni deportaciones! La dignidad no se negocia. La patria se lleva en la piel, pero también en la lucha".

Este lunes, la misma senadora envió un comunicado para informar "que la participación de senadoras y senadores en la protesta que harán mañana sindicatos y organizaciones sociales ante la embajada de Estados Unidos en México, se cancela".

Según aclaró, la bancada de Morena "trabaja en un posicionamiento conjunto que se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión programada para este miércoles". Tras la aclaración de Chavira, los integrantes del grupo recibieron un mensaje del coordinador:

"Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, dos comentarios: 1.- Por favor no participemos ni convoquemos a ninguna marcha ante la Embajada de Paseo de la Reforma;

"Que no vayamos a California ni como Senadores de la República ni como ciudadanos y ni participemos en protestas e incluso no participemos en reuniones con nuestros migrantes en los Estados Unidos. Se nos pide paciencia y prudencia. Si alguien tiene alguna duda estoy a sus órdenes".

La semana pasada, el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se precipitó al anunciar, muy contento, que recibiría al Embajador estadounidense Ronald Johnson.

"Se van a morir", previno en una de sus "videocharlas". ¿Saben quién viene el viernes acá? ¿A la oficina? ¿Ya se puede hacer público, no?", preguntó a la persona que lo acompañaba en la grabación. "Viene el Embajador de Estados Unidos, aquí a mi oficina, el viernes?, presumió.

Este lunes, cuando en rueda de prensa se le preguntó si ya tenía una nueva fecha para recibir al diplomático estadounidense, se concretó a señalar: "Pues ya ni digo porque les digo y salen ... ´lero, lero, lero´. Un acuerdo de posposiciones. Digan lo que quieran, creo que hechos son amores y no buenas razones. Me espero, me espero a los hechos".