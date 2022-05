Llama Monreal a cuidar el proceso

En la conferencia de prensa matutina, celebrada este martes junto a Sheinbaum, López Obrador ha negado que haya "tapados" y ha asegurado que "todos tienen derecho, de acuerdo con la Constitución, a votar y ser votados". "Y yo celebro de que haya relevo generacional, y cuando hablo de relevo generacional estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo, todos tienen menos edad que yo", ha proseguido el mandatario antes de hablar de algunos de los favoritos a sucederle. "Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínense, es mi paisano. Marcelo está haciendo un trabajo de primera", ha dicho en referencia a la jefa de Gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tabasqueño como el presidente, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

López Obrador no ha mencionado a Monreal, pero el jefe de los senadores de Morena ha reafirmado su determinación a participar en el proceso. "Nunca he sido cobijado o promovido por los poderosos o por el Gobierno, nunca he sido promovido o cobijado por las nomenclaturas políticas. Siempre quien me ha cobijado es la gente del pueblo y a ellos me someto. Por eso voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final en una aspiración legítima que no es una ambición vulgar", ha enfatizado.

El legislador ha evitado confrontar abiertamente con el presidente, sin embargo, ha recurrido a su mismo argumento ante la celebración de la Cumbre de las Américas. Esto es, la petición que formuló a Washington para que no excluya a los representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua del cónclave que se celebrará en junio en Los Ángeles. "El presidente tiene razón, siempre creo que todo lo que dice lo piensa y lo medita. Yo creo que tiene razón cuando habla sobre la cumbre, también sobre su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene derecho de excluir a nadie, ni en lo foros ni en los procedimientos. Y yo simplemente respeto al residente, le tengo admiración al presidente y yo voy a seguir luchando", ha mantenido.