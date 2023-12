Llama CAMe a no quemar pirotecnia ni encender fogatas esta Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) exhortó a la ciudadanía a no quemar pirotecnia ni encender fogatas durante esta Navidad, a fin de no contaminar y mantener buenas condiciones en la calidad del aire.

Recordó que, entre los meses de diciembre a febrero, los contaminantes, en especial las partículas PM10 y PM2.5, incrementan su concentración debido a las bajas temperaturas y la presencia de un mayor número de inversiones térmicas que favorecen el estancamiento y evitan la dispersión de partículas.

A esto se suman las emisiones de partículas, que se generan por la quema de pirotecnia, las fogatas con leña o llantas, realizada en los festejos de la Navidad, lo que ocasiona el deterioro de la calidad del aire e incluso, que pueda decretarse contingencia ambiental.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la presencia de estas partículas daña la salud de la población, y en especial la de los grupos vulnerables como niños, personas embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Al exponerse y respirar aire contaminado se presentan síntomas, como irritación en los ojos, nariz y garganta; dolor de cabeza y reacciones alérgicas; así como infecciones de las vías respiratorias superiores; eventos agudos isquémicos (infartos), y agudización de asma y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), entre otros.