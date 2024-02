Lilly Téllez critica autoridad moral de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora panista Lilly Téllez publicó una foto del año 2020, en donde se ve al Presidente Andrés Manuel López Obrador con la mamá de Joaquín Guzmán Loera y relaciona este hecho con las declaraciones que dio el Ejecutivo en su conferencia matutina.

"Aquí está la autoridad moral de AMLO. Él, igual que los criminales en todo el país, está por encima de la ley. #NarcoPartidoMorena #NarcoPresidenteAML0", escribió la panista en su cuenta oficial de X.

Durante la mañanera, el Presidente fue cuestionado por revelar datos personales de una corresponsal del periódico "The New York Times" y al señalar que existe una ley de transparencia, López Obrador refirió que, por encima de esa ley, está la autoridad moral.

"No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera —porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral— no va a venir cualquier gente que, porque es del 'New York Times' y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados", respondió el mandatario.

Esto causó revuelo entre usuarios de redes sociales y diversos periodistas y figuras públicas han reaccionado a las respuestas de López Obrador. Una de ellas, la senadora panista, quien usó los hashtags #NarcoPartidoMorena #NarcoPresidenteAMLO para describir el saludo entre María Consuelo Loera Pérez (mamá del "Chapo" Guzmán) y el Ejecutivo.