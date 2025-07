Red de complicidad al descubierto en torno al líder huachicolero 'Don Checo'

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, "Don Checo", presunto líder de una organización dedicada al huachicol en el centro del País, recibía protección desde la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Pemex.

De acuerdo con la investigación que llevó a la cárcel a "Don Checo", la FGR intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera aprehendido en Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones se constató que era protegido y que pagaba a servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

Los cerca de 2 mil audios grabados revelan que "Don Checo" ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba a funcionarios de Inteligencia de Pemex 25 mil pesos semanales y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba "huachicol".

En una de las llamadas, registrada por la FGR como "evento 800", uno de sus lugartenientes le informa que una de las tareas que tenía pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera.

"Le tengo que dar 25 mil pesos cada ocho días al de Inteligencia, al nuevo, al Pérez, al director, que es un nuevo acuerdo, se darían 25 mil hoy de entrada y el lunes cada semana 25", dice el interlocutor del presunto líder delictivo.

En otra escucha telefónica con número 1146, uno de sus subordinados le reporta a Rebollo Mendoza que tiene los sobres amarillos listos para entregarlos a funcionarios de la petrolera.

Revela indagatoria red de complicidad en torno a 'Don Checo' Cubrían Semar y FGR a líder huachicolero "Ya tengo que dejar algo de dinero, ayer no les di, ayer le entregué al chilango, ya traigo tres sobres, uno de Inteligencia de Pemex, uno de 74 que dice Municipal y otro de Investigación de Pemex, son 55 mil pesos, que se los iban a dar a la licenciada Isela porque se los iba a dar al 'Puma', pero necesito que me traigan dinero porque no sé si puedo agarrar eso", comenta.

Pitazos y liberaciones

En la conversación número 1079, una mujer le informa a "Don Checo" que le acababan de avisar que la FGR iba a catear un inmueble de la organización ubicado en el kilómetro 136 de la Autopista México-Querétaro, en el que guardaban combustible robado.

"Me acaba de hablar 'El Güero Mantecas', que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación... le dijeron que se va a proceder con la orden de cateo en el 136", dice.

En otra de las llamadas intervenidas, con número 1153, Israel Molina Núñez "El Mil Millones", mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, en el Estado de México, y también detenido en la misma causa, le pide a "Don Checo" 5 mil pesos para gratificar a un Ministerio Público de la FGR y a un policía por liberar a un cómplice de la organización detenido con un arma de fuego.

"Ya no agarré los sobres porque ya se los di a la licenciada Isela, ya me están pidiendo el recurso, son los 200 que tengo que dejar, 205 mil pesos. Los 200 que usted ayer me ofreció yo se lo di por todo, pero tengo que dejarle 5 mil a un policía, entre un policía y un MP que nos atendió, patrón", le dice.

- Claro, ¿pero ya los van a dejar? ¿Chivo dado, chivo brincado, su rancho pagado?

-Sí.

Marina

La Fiscalía también hizo un reporte de la grabación registrada como el número 909, de la línea telefónica con terminación 8478, en la que Rebollo Mendoza habla con un sujeto no identificado y deja constancia de la supuesta complicidad de los marinos.

"El hombre refiere: 'No, ya no me dio tiempo. Vaya con los amigos los marinos'", dice el reporte.

"El hombre dos refiere: 'Hay que ir con ellos pegados con el jefe, pero hoy a las 11 se va a chingar a su madre, y ya me dijo el amigo que ya yéndose me avisa y le damos para adelante'. 'El amigo éste sí jala, pero él anda ahí como con los de la Marina y la estatal'", dice el reporte.