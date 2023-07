Advierten que no retirarán libros de SEP

Ante polémica que han causado libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar y luego que en Guanajuato los retiraron de las escuelas ante un amparo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que estos se van a distribuir en todas las escuelas y no hay razón para embodegarlos.

"No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos, imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película", expresó.

En su mañanera, defendió los nuevos contenidos plasmados en los libros, los cuales han sido criticado por especialistas.

"Ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto, ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros, participaron, pedagogos, especialistas, sin embargo, pues hay opositores, por dos razones: una, porque son nuevos contenidos y ya esos nuevos contenidos lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque durante el periodo neoliberal", dijo.

"No querían que se conociera nuestra historia, se empezó a hacer un lado la historia, se quitó el civismo, la ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales, eran libros, acordes con el modelo predominante, un modelo más enfocado a lo privado, no a lo público, un modelo más enfocado en lo material, hacia el egoísmo, no hacia la fraternidad y a la solidaridad", agregó.

Ante amparo de padres de familia contra los libros, López Obrador aseguró que su Gobierno se está volviendo especialista en la carrera de obstáculos.

"Porque nos ponen un obstáculo y lo brincamos. Y hay amparos, no pocos, muchos, pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros se están distribuyendo en todo el País y el 28 de agosto, que inicia el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas".