Impugna PAN ´Ley Censura´

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Poder Judicial de la Federación una acción de inconstitucionalidad en contra de la denominada "Ley Censura" que implementó el Gobierno de Puebla.

Tras interponer el recurso --que está respaldado por ocho mil 500 firmas ciudadanas--, el dirigente Jorge Romero advirtió del grave riesgo que corren los mexicanos que protesten contra el Gobierno.

"Queremos advertir del auténtico peligro en que nos encontramos. Si el gobernante dice que por una publicación se siente ofendido o vejado, te vas a la cárcel", previno.

En opinión del dirigente opositor, la acción de inconstitucionalidad representará "la primera prueba para el nuevo Poder Judicial" que entrará en funciones a partir del 1de septiembre.

Romero estuvo acompañado por un académico y un ex policía cibernético poblanos, quienes se manifestaron alarmados por la entrada en vigor de la ley que impulsó el gobernador morenista Alejandro Armenta.

Los panistas promoverán en los próximos días un amparo universal contra las nuevas leyes del "espionaje patrimonial", recientemente impulsadas por diputados y senadores de Morena.

"Les decidimos a los ciudadanos: tú también tienes el derecho de ampararte y de decir ´me amparo contra esta disposición, a mí no me vas a negar publicar lo que se me antoje´", expuso el dirigente.

En tanto, el doctor Luis Enrique Sánchez, académico e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, alertó que la reforma no es compatible ni con el Artículo 6 de la Constitución ni con los tratados internacionales que México ha firmado.

"El artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla no protege a las víctimas, protege al poder de la crítica. Con su ambigüedad, reintroduce por la puerta trasera una figura ya derrotada por la propia Corte: la difamación penal", observó.

"Como académico y especialista en políticas públicas, puedo decirlo con datos y con derecho: esta reforma no es compatible ni con el artículo 6º de nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que México ha firmado. Por eso, más de 8 mil 500 firmas de personas reales, alzaron la voz en una petición ciudadana, para que esta ley sea derogada. Y esa voz colectiva está hoy aquí con ustedes, pidiendo que no se calle a la sociedad con penas de prisión, ni con mordazas disfrazadas de buenas intenciones."

El dirigente local del blanquiazul, Mario Riestra Piña, alzó la voz contra un ordenamiento que vulnera la Constitución y afecta potencialmente la libertad de expresión de los poblanos.

"El Partido Acción Nacional seguirá dando la batalla en favor de las libertades y siempre de la mano de la ciudadanía", afirmó.

La secretaria general, Genoveva Huerta Villegas, reiteró que Acción Nacional seguirá alzando la voz para defender a quienes piensan distinto.

"Defenderemos a la ciudadanía desde todas nuestras trincheras, en el Congreso del Estado se defendió el derecho a pensar distinto; desde la Cámara de Diputados alzamos la voz porque nos querían poner a la ciudadanía y a las familias una mordaza; y desde el Senado se exhibe todos los días la vena autoritaria de Morena", señaló.