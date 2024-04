Le tira Máynez a Padrés y Beltrones en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO .-El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se lanzó en Sonora contra los "socios de la vieja política", entre quienes mencionó a Manlio Fabio Beltrones y Guillermo Padrés.

En un mitin en Hermosillo, durante el arranque de las campañas locales, sostuvo que los dos ex Gobernadores de Sonora se enriquecieron a costa del desarrollo de la entidad.

"Vean lo que está sucediendo en Nuevo León y explíquenme por qué no puede pasar eso en Sonora, porque tienen viejos políticos, de la vieja política", sostuvo.

"Que en lugar de que todo eso (cosas buenas) sucedan en Sonora, tienen ranchos con una presa dentro del rancho.

"Los socios de la vieja política, Padrés y Beltrones, se han enriquecido a costa de que Sonora se detenga en el desarrollo".

Álvarez Máynez afirmó que, a cambio de un beneficio personal, también han hundido las posibilidades de Sonora de ser un Estado próspero, seguro y con igualdad de oportunidades.

"Ellos nunca pierden, siempre tienen la pluri de diputados, de senador, siempre tienen una elección más, siempre tienen una posibilidad más para ellos", acusó.

"Pero el destino de ellos no es el destino de ustedes, el destino de la clase política que quiere que las niñas y los niños no sean prioridad, porque no son votos, no es el de ustedes".

Máynez sostuvo que la vieja política también ha traicionado a los productores y pescadores de Sonora, lo que ha impedido, dijo, que ese Estado ocupe el lugar que le corresponde.

Acompañado de la candidata de MC a la Alcaldía de Hermosillo, Natalia Rivera, el candidato presidencial dijo que enfrenta el poder del dinero y la corrupción.

"De la vieja política, de la que tiene más espectaculares, más lonas y más bardas, pero que no tiene lo que a nosotros nos sobra: dignidad, mística, ideas, compromiso, honestidad, propuestas para cambiar la historia de este país, de esta ciudad y de este gran estado", afirmó.

"Fui el primer candidato a la Presidencia en estar en Sonora, en estar en Hermosillo, y hoy que inician las campañas son el único que está aquí, porque aquí lo que se juega es la jubilación de lo peor de la vieja política".

En el Parque Solidaridad, Junto al candidato al Senado por MC, Ernesto "Pato" de Lucas, Máynez puso como ejemplo las acciones de Samuel García en Nuevo León.

Destacó puesta en operación de camiones modernos y "verdes" en NL, la construcción de presas, la generación de empleos, la llegada de empresas y la entrega de apoyos a mujeres y niños.

'Le estamos dando vuelta al marcador'

El emecista aseguró que, a 40 días de que concluyan las campañas, le está "dando vuelta al marcador".

"Y lo estamos haciendo felices, bailando, cantando, con alegría, porque lo estamos haciendo a nuestra manera y porque lo estamos haciendo poniendo primero el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos", expresó.

"Vamos a construir el mejor México de la historia y lo vamos a hacer posible juntos, sin necesidad de pedirle permiso, dinero o favores a los grupos de interés que ha saqueado a México".

Al tomar protesta a regidores ciudadanos que arrancan campaña en todo el Estado, Máynez también cuestionó la estrategia "fallida" de seguridad de los últimos sexenios.

Máynez subrayó la necesidad de implementar un modelo de prosperidad que respeta la naturaleza, cuida el medio ambiente y la calidad del aire, y garantiza disponibilidad de agua.

"Les vamos a demostrar que la fuerza social más importante proviene no nada más de la lógica electoral, de la lógica clientelar, de la lógica que convierte a una persona sus sueños, sus aspiraciones en un voto, sino de una nueva visión de nuestro México que asume la dignidad de las personas", agregó.