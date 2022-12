Le reconstruyen nariz que agresor le arrancó en Veracruz

Este 29 de noviembre, la joven de 28 años se sometió a la tercera cirugía hecha en Cartagena, Colombia, para reconstruir la parte dañada tras la agresión perpetrada por Roberto de Anda Ferrandon, un ex candidato a la Alcaldía de Tlalixcoyan, la noche del 17 de agosto.

"Me siento muy feliz con la cirugía estética, pero no dejo de pensar en que yo no tenía la necesidad de estar pasando por estos dolores, de estar lejos de mi hijo, de contar el dinero, pues aunque me apoyen con vuelos y la cirugía, yo vivo de mi trabajo y ahora estoy parada", contó Jazmín Pérez Hermida a REFORMA.