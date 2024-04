Las cuentas pendientes del INE después de primer debate

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha quedado a deber en el primer debate entre los tres aspirantes a la presidencia de México. Acusaciones de cambios del formato sin previo aviso, fallas en el cronómetro y una producción con cuestionamientos generales como el manejo de camaras, son parte de las inconsistencias que han señalado los participantes. Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, se ha lanzado con más fuerza al deslizar que hubo un cambio abrupto en el modelo que benefició a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena. "Es un consenso que tiene que cambiar el formato del debate" ha dicho la abanderada oficialista quien también criticó las fallas en el reloj y el uso de las bolsas de tiempo. Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, la carta de Movimiento Ciudadano (MC), se ha dado por sorprendido por los reclamos de sus contrincantes al afirmar que el formato fue previamente aprobado por los representantes de ambas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a su vez afirmando que el encuentro entre presidenciables estuvo "requetebien" y apostando por que el formato se respete.

CRÍTICAS SE EXTIENDEN

Las críticas se han extendido, analistas políticos y usuarios de redes sociales han cuestionado las formas empleadas por el organismo electoral. "Ese formato de debate no ayuda. Fueron demasiados temas y no se pudo profundizar", "¡Que formato tan insulso y aburrido! Eso no fue debate, fue un foro de preguntas y respuestas", "Urge cambiar es el tipo de formato ese es confuso rígido y aburrido no permite que los candidatos se puedan explayar más, lo que vimos no fue un debate" son algunos de los comentarios que han expresado en diferentes plataformas digitales.

"Había preguntas un tanto un poco ambiguas, algunas demasiado extensas que en un minuto es difícil de contestar. Sí siento que el formato fue diseñado para beneficiar a [Claudia] Sheinbaum porque a ella le convenía un debate acartonado", declaró Gálvez la mañana de este lunes en entrevista para Radio Fórmula. La candidata opositora ha dicho que nadie ganó el debate.

SE QUEJA POR DEFICIENCIAS

Sheinbaum se ha pronunciado sobre las deficiencias durante y después del debate. Primero por las fallas en el cronómetro que mencionó en diversas ocasiones y por las bolsas de tiempo que se les dio para responder las preguntas que el INE recogió de la ciudadanía y seleccionó. Esperaba que esos espacios fueran para desarrollar su proyecto. "Creo que valdría mucho más la pena que pudiéramos expresar las propuestas y lo que tenemos que decirle al pueblo de México, más que estas preguntas que se hicieron, había muchas sobre un tema, menos sobre otros. Las bolsas de tiempo deberían establecerse directamente para las propuestas. De todas maneras, tuvimos la posibilidad de hacerlas y por eso, digo que ganamos el debate", refirió en conferencia de prensa posterior al encuentro en el INE.

Al día siguiente del debate la exjefa de Gobierno de Ciudad de México se pronunció en el mismo sentido y adelantó que frente a lo visto y la inconformidad se debe cambiar el formato. La cantidad de preguntas que se hicieron y el tiempo para responderlas, fueron las principales quejas de la morenista. Ante ese escenario, dijo, se tenía dos opciones: responder lo que cada quien quería o los cuestionamientos. "Es un consenso que tiene que cambiar el formato del debate y entiendo que el INE resolverá todos los detalles técnicos", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Sheinbaum sostuvo que los representantes de los candidatos plantearon cambios pero las decisiones se tomaron desde el órgano electoral.

"Uno va al debate con las reglas que se definen, pero en efecto, después de lo que vimos ayer cambiará el formato", ha insistido Sheinbaum. Pese a las deficiencias, la morenista se considera la ganadora del debate marcado por los ataques entre ella y Gálvez; primero y segundo lugar en las encuestas. "Más allá del formato, creo que fuimos muy superiores en el debate y ganamos contundentemente. Presentamos propuestas, defendimos nuestras posiciones y mostramos solidez en lo que pensamos y representamos", ha dicho. Sobre las acusaciones en su contra, que en su mayoría no respondió, dijo que era responderlas o dedicar el tiempo a las propuestas.

Mientras, Máynez ha criticado la inconformidad de sus rivales políticas. "No entiendo a las candidatas porque el formato del debate se acordó con sus representantes y muchas de las restricciones de las que se quejan las pusieron esos representantes. Ellas no han aceptado otros debates con formatos más libres", lanzó el candidato de MC. Sin embargo, confía en que haya ajustes para los dos debates que faltan: el 28 de abril y el 19 de mayo en los Estudios Churubusco y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, respectivamente.

López Obrador no se ha quedado atrás para hablar del primer debate entre quienes aspiran a sucederlo en la silla presidencial en las elecciones del 2 de junio. "Si vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien", dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina de este lunes desde Mazatlán, Sinaloa, previo al eclipse total de sol. De paso ha dicho que estos encuentros son ejercicios necesarios en los que "se tiene que respetar el formato que se decide y también los candidatos pueden ir o no ir". Recordó que es el primer encuentro en el que no participa en 18 años. El tabasqueño fue tres veces candidato a la presidencia de México hasta su triunfo en 2018.