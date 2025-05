Aprueba Morena el no nepotismo: Olga

En el Consejo Nacional de Morena, que reunió a 364 consejeras y consejeros, se aprobó en los estatutos la prohibición del nepotismo electoral, para que se evite dejar a un familiar en un puesto de elección popular en el proceso electoral inmediato; además, se leyó la carta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y se plantearon los lineamientos para quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular en 2027.

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa, informó que este Consejo fortalece la unidad del partido-movimiento y marca una ruta de comportamiento de cara a las próximas competencias electorales.

"Nuestro pueblo es un pueblo despierto, consciente y sensible, por eso sus causas son nuestras causas", aseveró la senadora.

El presidente del Consejo, Alfonso Durazo, reconoció que se ha fortalecido la unidad interna con una Presidenta votada por 36 millones de ciudadanos, convirtiendo a Morena en un referente entre los partidos progresistas en el mundo. Recordó las palabras del expresidente AMLO contra los vicios de la política: "Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo; no roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando iniciamos nuestro caminar".

Planteó las reglas que garantizarán la sana competencia entre las personas aspirantes de cara a un cargo de elección popular, para garantizar que el pueblo sea el que decida sin sectarismo, caminando como uno solo.

Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que Morena busca, desde su origen, "La transformación del país por la vía pacífica y democrática y construir la felicidad de nuestro pueblo, tocando puerta tras puerta, haciendo asambleas y convenciendo a millones de mexicanas y mexicanos".

Como parte de las reglas del comportamiento ético, Luisa María pidió luchar contra la discriminación, el racismo y el clasismo; pidió que las legisladoras y los legisladores estén con la gente en el territorio. Reafirmó que Morena cumplirá con prohibir el nepotismo electoral para el año 2027, aún cuando el Congreso votó para aplicarlo en 2030.

Luisa Alcalde señaló que la fuerza de Morena está en la organización desde abajo, con comités, entregando el periódico Regeneración, realizando actos de formación política, de difusión de los principios y dando a conocer los logros del gobierno.