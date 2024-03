Sheinbaum dice que será la primera mujer Presidenta

"Quedó atrás de que a las mujeres les decían 'calladita te ves más bonita', eso ya no, quedó atrás el tiempo del México que decían que era machista, no, nosotros no queremos discriminaciones de ningún tipo, es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas", dijo ante decenas de personas que se dieron cita en el municipio poblano.