México no está no en venta: Claudia

Desde Emiliano Zapata, Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que México y su soberanía no están a la venta ni son negociables, por lo que en el marco de la celebración del 14 de febrero destacó el amor al pueblo, a la naturaleza, a la familia y a la patria.

"México no está en venta, que la patria no se vende, que la soberanía no se negocia, que aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria. Hoy, que es 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad, decimos: amor al pueblo, amor a la naturaleza, amor a la familia, amor entre los mexicanos y amor a la patria".

Así lo dijo durante la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar que en dicha entidad beneficiará a 74 mil veracruzanas.

La Jefa del Ejecutivo federal envió un mensaje a las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, quienes con su trabajo aportan 10 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de la economía estadounidense. Además, puntualizó que son héroes y heroínas de la patria, por lo que se les apoya desde los consulados con asesorías jurídicas y, en caso de que decidan regresar, serán recibidos con los brazos abiertos.

"Que sepan nuestros paisanos, nuestras paisanas, que son héroes y heroínas de la patria; que, si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos trabajando, Estados Unidos no es lo que es (...) Aquí está su Presidenta y aquí está el pueblo de México para apoyarlos siempre", añadió.

Ante las y los veracruzanos anunció que, en atención a las necesidades de las comunidades de Emiliano Zapata, el Carrizal y la Rinconada, se comenzará la construcción de un Centro de Salud de Servicios Ampliados del IMSS Bienestar y de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mientras que en la localidad Plan del Río se dará solución al colector pluvial y se impulsará un Centro de Atención Múltiple a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Ya Rocío (Nahle, gobernadora de Veracruz) va a trabajar con ustedes para ver en dónde ponemos el Centro de Salud, dónde la universidad y en qué más podemos apoyarles (...) Solucionaremos el colector pluvial. Le digo a Efraín Morales que se siente con Rocío, que es el director de la Conagua y que venga (...) En la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen", destacó.

Celebró que el próximo 1 de junio las y los mexicanos elegirán por primera vez a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial, con el objetivo de separar el poder económico de la justicia.

"El pueblo decidió que cambiara el Poder Judicial, que ya no quería corrupción en el Poder Judicial, que se separara también el poder económico de la justicia, y eso es lo que va a ocurrir este año. Yo creo que no hay ningún país en el mundo tan democrático como México", comentó.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a nivel nacional son cerca de un millón de mexicanas quienes ya han recibido su tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que en Veracruz serán beneficiadas 74 mil veracruzanas.

"Para mí, es muy importante que aquí en Veracruz, en esta tierra de mujeres muy valientes, informarles que hemos cumplido con la instrucción de nuestra Presidenta, casi un millón de mujeres en todo el país ya han recibido su tarjeta y su primer depósito de 3 mil pesos que recibirán de manera bimestral", puntualizó.

Destacó que como parte del censo para la implementación del programa Salud Casa por Casa ya se ha visitado a 6.4 millones de adultos mayores y de personas con discapacidad.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseveró que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ninguna mujer está sola, por lo que se han impulsado reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva; el derecho a una vida libre de violencias, entre otras acciones.

"Este país sigue transformándose y necesitamos que en esta nueva etapa las mujeres y los hombres convivamos por igual. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Como siempre lo decimos: las mujeres no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Es tiempo de construir justicia e igualdad y lo vamos a lograr", agregó.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, destacó que la Presidenta de México ha puesto el nombre de México en alto, por lo que las mujeres veracruzanas se sienten representadas, acompañadas y visibilizadas en su administración.

La derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Sandra Luz Guadalupe Vallejo, agradeció a la Jefa del Ejecutivo Federal por la entrega de este apoyo, el cual aseguró reconoce a las mujeres por su trabajo y esfuerzo.

Acompañaron a la Presidenta de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el presidente municipal de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández y la derechohabiente de la Pensión Mujeres Bienestar, Aracely Izquierdo Hernández.