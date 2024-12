Snoopy se "cura" tras a ver a la Virgen de Guadalupe y es viral

Por: El Universal

Diciembre 11, 2024 - 10:30 p.m.

El 12 de diciembre es la conmemoración religiosa de la Virgen de Guadalupe, una de las fechas más significativas entre la comunidad católica que conmemora la celebración.

Por este motivo, en el marco de una de las celebraciones religiosas más populares de la cultura mexicana, recientemente en TikTok se viralizó la historia de "Snoopy", un perro que tuvo serias complicaciones de salud y al tener un panorama crítico, sus dueños pidieron un milagro a la Virgen de Guadalupe para salvar su vida.

La historia viral de "Snoopy" está llenando de fe a las redes sociales, pues a través de TikTok, el usuario @artube78, quien es el dueño del can, compartió su caso con las fotos de la recuperación milagrosa de su mascota.

"En mayo, a mi Snoopy le dio una infección que no sabíamos qué era. Estaba muy enfermo", escribió el tiktoker en una captura donde aparece abrazando a su mejor amigo, posteriormente aparecen las imágenes del perrito enfermo con un catéter en el veterinario, ya que estuvo hospitalizado algunos días.

"El día que lo internamos le pedí a la Virgen de Guadalupe que lo curara y le prometimos que iría a verla", mencionó en el clip donde aparece junto a "Snoopy" fuera de peligro. Así que acudió al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Zamora, Michoacán.

Rápidamente la historia se viralizó y hasta la fecha el "milagro" de "Snoopy" lleva más de 1.6 millones de vistas, asimismo en los comentarios, los usuarios compartieron sus buenos deseos para que el perrito siga teniendo salud: "Aférrense a todo lo que les llene de fe"; "Gracias a dios no le pasó nada y lo protegió la Virgen de Guadalupe"; "No soy católica, pero la fe es fe"; "Te amo perrito guadalupano que cumplió su manda"; "Ya no se llama Snoopy, se llama Lupito".