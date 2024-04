La banda que invitó AMLO para su último Grito de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 11 de abril, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió una invitación a la Banda MS para que se una a la celebración popular del Grito de Independencia del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, marcando así su última ceremonia al frente de este evento.

"Ya estamos buscando, ya estamos viendo, porque ya va a ser el último Grito que me corresponde de Independencia, el día 15, y va a ser de bandas, pero queremos banda de Oaxaca primero, la de Oaxaca. Luego hay una banda, que de una vez, me voy a acordar porque son de Sinaloa precisamente.... MS. Aprovecho para decirles, nada más, no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse, pero aprovecho para decirles que los invitamos, porque se han portado muy solidarios, muy fraternos", mencionó.

Además, anticipó que, siguiendo la misma línea que con la agrupación de música regional mexicana, está buscando que una familia perteneciente al género del mariachi participe en este evento festivo, sin embargo, no dijo nombres.

¿Quién es la Banda MS?

La Banda Sinaloense, mejor conocida como Banda MS de Sergio Lizárraga, es una agrupación de música regional mexicana originaria de Mazatlán, Sinaloa, formada en 2003 con 15 miembros, incluyendo a Julión Álvarez, uno de sus fundadores. Alan Manuel Ramírez Salcido se unió en 2004, sumando así 16 integrantes.

A lo largo de su trayectoria desde 2003, la banda ha sido nominada en 137 ocasiones y ha ganado 47 premios, como el Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro y Premios Bandamax. También fue nominada en 2013 a los premios Lunas del Auditorio en la categoría de Música Grupera.

Su primer éxito, "El mechón", lanzado en 2008 como parte de su álbum debut "Escuela de Rancho", marcó el inicio de una exitosa carrera.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Hermosa experiencia", "Háblame de ti" y "Mi razón de ser".

Esta banda fue la primera agrupación del regional mexicano en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York.