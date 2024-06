Reforma al PJ es decisión de los mexicanos: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, dijo que corresponde a las personas mexicanas decidir, ante la reforma al Poder Judicial.

"Eso es decisión de los mexicanos, el respeto que llevamos nosotros a la política de México que ustedes tienen que definir, las instituciones que ustedes van a vivir.

"El Poder Judicial es una de esas instituciones muy importantes, pero es decisión de los mexicanos el proceso que llevan para ver como sale esto (en el) Congreso", dijo Ken Salazar en conferencia.

Agregó que Estados Unidos tiene interés en que México tenga un sistema del Poder Judicial que trabaje bien: "La meta, yo creo de todos, es tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien porque sin un Poder Judicial bueno, no podemos avanzar en muchos de los temas, incluso lo de la seguridad".

Al comentar que hay delincuentes sin extradición "en parte por lo que no se ha hecho en el Poder Judicial", el embajador expresó: "Pero no me voy a meter en eso"

Mencionó que Estados Unidos no puede imponer opiniones.