México regresará pronto a categoría 1 en seguridad aérea: Ken Salazar

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista con "EL UNIVERSAL", a propósito de sus dos años al frente de la embajada de Estados Unidos en México, el embajador señaló que los problemas que llevaron a México a ser degradado a la categoría 2 han sido solucionados por lo que el regreso de México a la categoría 1 es un hecho, y solo se espera que "pronto" se haga el anuncio formal.

El diplomático aseguró que el regreso de México a la categoría 1 es un paso importante en el camino de la integración de América del Norte, pues esta no se puede lograr sin un eficiente funcionamiento del transporte aéreo.

¿Cree usted que en los próximos días vayamos a tener buenas noticias en el tema de la seguridad aérea, pasará México de la categoría dos a la uno?

Creo que sí. He pasado mucho tiempo trabajando en este tema del paso de la categoría dos a uno y quiere decir que por la parte de nosotros es simplemente un tema de asegurar que los estándares internacionales sean observados por todos, y el trabajo que han llevado los Estados Unidos y sus agencias, con las agencias de México, ha sido un trabajo muy positivo. Los problemas que se habían identificado ya se solucionaron, y ahora está el proceso formal y esperamos que venga el cambio a categoría 1.

A mí sí me parece de muchísima importancia porque es parte de la integración de América del Norte, porque cómo vamos a tener esta integración que se requiere si no se puede hacer por el transporte aéreo, en ese tema vamos teniendo avances muy buenos, y me parece que va a pasar lo mejor, formalmente se tiene que hacer el anuncio ... me parece que va a ir bien.

¿Pronto?

Pronto

En mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a categoría 2 en seguridad aérea, por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que ha impedido que las aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas, incrementen frecuencias o usen nuevos aviones en el servicio de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, el destino internacional más importante para el país.