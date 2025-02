Recibe Sheinbaum a padres de los 43; llegan divididos

CIUDAD DE MÉXICO.- Divididos en dos grupos, uno menor que el otro y ambos pidiendo justicia, los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a Palacio Nacional para su segunda reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"La primera reunión (el 3 de diciembre) tuvo que ver con reconstruir el diálogo y esta segunda reunión digamos ya es entrar al tema de la investigación.

"Hay algunos temas pendientes de la reunión pasada y creo que hoy día tendrían que estar informados, en qué estado se encuentra la extradición de Tomás Zerón Lucio (ex jefe de la policía de investigación, acusado de entorpecer las pesquisas y quien está en Israel); la información que hay de los archivos militares que no se han entregado, vamos a ver qué respuesta hay al respecto", dijo el abogado de la mayoría de los familiares, Vidulfo Rosales.

Adelante de él entró una docena de familiares de los estudiantes secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014, pero antes también llegó otro pequeño grupo respaldando a la señora Inés, madre de Daniel Solís Gallardo, asesinado esa noche, y al ex vocero del movimiento Felipe de la Cruz, padre de un estudiante sobreviviente.

La mujer y el vocero se identificaron como víctimas, pero el personal de la Secretaría de Gobernación les informó que no les permitiría la entrada a a ambos, por lo que el resto siguió adelante.

De la Cruz acusó que los expulsaron porque participaron en una marcha en apoyo a José Luis Abarca, quien era Alcalde de Iguala durante el secuestro.

"Fueron dos padres, y Vidulfo y el grupo de padres, no todos, algunos, los expulsan. O sea, ¿con qué autoridad voy a expulsar a un padre de familia que está sufriendo por su hijo, que está buscando diferentes formas de saber dónde está o saber para dónde se lo llevaron, y lo voy a expulsar del grupo?", reprochó.

La señora Inés acusó que los expulsaron en reprimenda por no participar en todas las marchas y protestas. Los dos insistieron en que traían peticiones por escrito como que el ex Presidente Enrique Peña Nieto comparezca para explicar responsabilidad.

"Felipe de la Cruz no tiene nada que ver en este asunto, él no es padre de familia de un desaparecido, no tiene ninguna representación legal en esto, no tiene nada que hacer. La señora Inés es víctima, su hijo fue asesinado, entonces uno de los asesinados tiene que ser atendido a ella por separado", respondió Rosales.

"Es un interés político, un interés de seguir lucrando con este caso, como ha sido todo el tiempo".

A los familiares los recibió en Palacio Nacional la noticia de la detención de Martín Alejandro "N" por delincuencia organizada y desaparición forzada vinculado a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, pero De la Cruz dijo que era de los que ya habían sido detenidos, liberado después, y que su participación era menor.

"Es una estrategia también como para calmar los ánimos, pero ya son 10 años y meses que se cumplieron. Por ejemplo, ayer y hoy, no, ayer y antier, hubo otros meses más, 135 meses me parece que se cumplen", señaló.

Vidulfo, por su parte, afirmó que aún no estaba enterado de la detención y entró acompañado por la mayoría de familiares y abogados del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.