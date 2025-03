Piden justicia para joven de Ciénega víctima de feminicidio

MONTERREY, NL.- Después de que encontraran el cuerpo de Lesly Amparo Montoya, de 23 años, en una brecha en el municipio de Ciénega de Flores, sus familiares presumen que fue víctima de feminicidio y exigieron justicia para detener a los culpables.

El pasado 11 de febrero, el cuerpo de Lesly fue encontrado en estado de descomposición en una brecha que conecta a la Colonia Villa de Alcalá, de Ciénega de Flores, con la Colonia Real San Pedro, de Zuazua.

De acuerdo con familiares, la última persona que estuvo con Lesly fue su entonces novio Jesús Antonio, que la recogió el viernes 7 de febrero de su casa, ubicada en el municipio de El Carmen.

El último contacto que tuvieron con Lesly fue una llamada telefónica, en la que ella le pidió a sus familiares que fueran a recoger a su hijo de 3 años a casa de una amiga, donde lo había dejado ese viernes 7 de febrero antes de irse con su pareja.

"El jueves (13 de febrero) va la ministerial a casa de mi primo, pero como no lo encontraron, vinieron a dar a casa de mi tía, entonces ahí le dijeron que habían encontrado una mujer en una brecha, pero que no sabían si era ella porque estaba en estado de descomposición, entonces le hacen pruebas de ADN a la mamá de ella y sale positivo", dijo Blanca Hurtado, familiar de Lesly.

Jesús Antonio, que era la pareja de Lesly, vivía en el municipio de Zuazua, pero tras la muerte de Lesly, cuando fueron a buscarlo, ya no lo encontraron.

"(Él) vive en Zuazua y la casa está abandonada, entonces a nosotros se nos hace muy raro que los días previos, fotos y muy de luna de miel, y luego de repente ya nada, y él fue por ella a recogerla (el 7 de febrero)", comentó.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la carpeta de investigación está en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres.

Añadió que actualmente realizan diversos actos de investigación, diligencias, periciales y análisis de videos por parte del Ministerio Público y la Agencia Estatal de Investigaciones para terminar de construir el caso.

"Ella tenía una vida por delante independientemente de las diferencias que ella haya tenido con él, nadie es nada para poder arrebatarle la vida a otra persona", dijo Blanca.

"En la Fiscalía, pues yo no veo la verdad que hagan nada, yo no sé por qué, yo no sé si en todos los casos era así".