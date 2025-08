Claudia Sheinbaum descarta reunión con Israel Vallarta tras su liberación

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse con Israel Vallarta y destacó que su liberación se dio gracias a la decisión de una jueza.

"Es importante aclarar porque esta persona Isra Vallarta estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia. Una jueza, jueza porque es importante, porque a veces la Oposición, los adversarios, defienden al Poder Judicial y a veces no el actual. Una jueza con sus propios criterios, decide liberarlo, eso es importante, porque no lo liberó ni la Presidenta, ni el Gobierno de la República, sino fue una jueza.

"(...) Para qué me voy a reunir (con él), no, no. Lo que es importante es que se recuerde cómo fue esto. Porque ahora dicen que la elección al Poder Judicial es terrible... ¿Y qué pasó con 20 años sin sentencia y la situación con que se da? Más allá de la persona, muy importante recordar aquella época", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Tras casi 20 años preso, Israel Vallarta Cisneros salió del Penal del Altiplano y acusó a Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de Genaro García Luna, de intentar sobornarlo al interior del reclusorio y adelantó que hará más revelaciones.

La ex pareja de Florence Cassez fue absuelto de delincuencia organizada, secuestro en agravio de 6 personas y portación y posesión de arma de fuego.

La sentencia de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2013 ordenó la libertad de la francesa Florence Cassez, también le abrió la puerta de la prisión a su ex pareja sentimental Israel Vallarta Cisneros.

Mariana Vieyra Valdés, Juez Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México, absolvió a Vallarta basándose en buena medida en el fallo de la Corte, que estableció que el montaje televisivo de la AFI ocasionó un efecto corruptor en el debido proceso.

La juzgadora afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo se valió del montaje de las capturas para acusar a Vallarta, sino que indujo a las víctimas de secuestro para que lo reconocieran e hicieran imputaciones directas en su contra, señala la sentencia absolutoria.