Detienen a Julio César Chávez Jr en Los Ángeles por autoridades estadounidenses

Julio César Chávez Jr., quien apenas el fin de semana perdió en una pelea ante Jake Paul, habría sido detenido en Los Ángeles, California.

El semanario Zeta de Tijuana dio a conocer que el sinaloense fue detenido, y incluso señalan que podría ser deportado a México.

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.



He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and... pic.twitter.com/c4QeRVpCEr