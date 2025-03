Cierran juicios contra Jaime Rodríguez 'El Bronco'

Monterrey, NL.- Al asegurar que no puede seguir procesos de juicio político a personas que ya dejaron de ser funcionarios, la Comisión Anticorrupción del Congreso local dará por concluidos al menos 10 expedientes, entre ellos los iniciados contra el exgobernador Jaime Rodríguez y tres de sus colaboradores.

En cambio, la presidenta de la Comisión, la priista Lorena de la Garza, descartó que los juicios políticos contra el Gobernador Samuel García estén "congelados" y dijo que se está estudiando pedir información a diversas autoridades para continuar integrando los expedientes.

De la Garza informó que, en breve, juicios contra "El Bronco"; Manuel González, ex Secretario General de Gobierno; Manuel Vital, ex titular de Secretaria de Desarrollo Sustentable, y Ernesto Canales, ex Subprocurador Anticorrupción, serán cerrados.

"Como Comisión", dijo la Diputada del PRI, "estamos haciendo el estudio para ver, de todo el rezago que obra en ella, qué podemos desechar y, anteponiendo que seguramente serán temas controversiales, tendremos que desechar todos los expedientes que tenemos de autoridades que ya no están en funciones.

"Hay de Jaime (Rodríguez)", enumeró, "de Manuel González, de (Manuel) Vital y hasta de Ernesto Canales.

"Estamos trabajando en sacar alrededor de 10 expedientes", añadió.

El juicio contra Rodríguez es por anomalías en la recolección de firmas para que contendiera como candidato independiente a la Presidencia en el 2018.

El caso de González, que fue Gobernador Interino durante la campaña presidencial de "El Bronco", también son por esas firmas.

Según la lista de pendientes de la Comisión, hay solicitudes de juicio político contra Jorge Longoria, ex titular de la Agencia del Transporte Público, y Fernando Larrazabal, ex Alcalde de Monterrey.

Sobre los juicios políticos contra el actual Gobernador, De la Garza rechazó que le estén "dando largas".

"La etapa en la que estamos en el juicio político es la etapa en la que nosotros, como Comisión, le requerimos información a las autoridades".

El pasado 11 de febrero, la Comisión acordó iniciarle dos juicios políticos al emecista ante sentencias de las Salas Superior y Regional Especializada del Trife, en las que se resolvió que García incurrió en uso indebido de recursos públicos y afectó la equidad en la contienda electoral del 2024.