Avanzan juicios contra Samuel García

Monterrey, NL.- Para atender sentencias de la Sala Superior y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las que ordenan al Congreso local imponer sanciones al Gobernador Samuel García por violaciones electorales, la Comisión Anticorrupción declaró procedente el inicio de juicios políticos contra el Ejecutivo estatal.

La declaratoria de procedencia de los juicios políticos se aprobó con el voto de seis legisladores del PAN, PRI y PRD, cuatro votos en abstención de Diputados de Morena y PVEM y el voto en contra de Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano.

En el acuerdo aprobado, al Gobernador se le requirió un informe detallado con su defensa para el día 20 de febrero a las 16:00 horas.

"Es procedente la denuncia de juicio político promovido por José Luis Garza Ochoa y Policarpo Flores Peña, en contra de Samuel García, Gobernador del Estado, por conductas que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales, con sustento en las resoluciones SRE-PSC-526/2024, SRE-PSC-533/2024, SRE-PSL-33/2024, SRE-PSL-63/2024, SRE-PSC-477/2024 y SRE-PSC-557/2024 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", se establece en el acuerdo.

"(En éstas) infraccionan al Gobernador del Estado por uso indebido de recursos públicos, así como atacar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos de Nuevo León al vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que debían regir en la contienda electoral 2024. Lo anterior, toda vez que se acreditan los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado.

"... Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando el 20 de febrero a las 16:00 horas para que rinda su respectivo informe".

Como parte del acuerdo se dio vista a la Sala Superior y a la Sala Regional Especializada de que se está en vías de cumplimiento de las sanciones que el Congreso deberá aplicar al Gobernador.

Al momento de reanudarse la sesión permanente de Anticorrupción que se inició desde el 13 de noviembre, Sandra Pámanes, de MC, pidió no considerar un expediente circulado que no estaba dentro de los asuntos que se acordaron antes, por lo que demandó bajarlo y no discutirlo.

Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión, dijo que el orden del día ya estaba aprobado.

Acusó que Pámanes sólo buscaba detener el avance de los trabajos de la Comisión y la emecista dijo que la provista actuaba de manera autoritaria e incurriendo en violaciones al debido proceso.