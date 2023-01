Juicio contra García Luna es como "pago por evento": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna , exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y acusado de nexos con el narcotráfico, es como "pago por evento" y afirmó que "no se van a aburrir, se los aseguro".

"Hay que esperarnos, no nos adelantemos, vamos a espera, es ver qué resulta, es que ustedes lo digo de manera respetuosa, afectuosa, cariñosa, con todo respeto pues querían que nos brincáramos etapas, que yo me metiera a otros temas, incluso relacionado con García Luna, pero si tenemos el juicio, si es como `pago por evento´, yo qué les puedo decir.

"Siéntense, no va a faltar un sillón, no va falta quien transmita lo que está pasando en el juicio y no se van a aburrir, se los aseguro", comentó.