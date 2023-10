Recursos a PJ garantizan independencia.- Jueza

CIUDAD DE MÉXICO.-Los recursos que recibe el Poder Judicial de la Federación (PJF) garantizan que los juzgadores sean independientes en sus decisiones, dijo la jueza de Morelia, Michoacán, Yuridia Bello Camacho.

"Ya sabemos, tan poder independiente somos que a mí nadie me ha hablado por teléfono para decirme cómo haga o deje de hacer mi trabajo, porque el día que lo hagan no dudaré en dar vista al Ministerio Público por el delito que se tenga que configurar, yo sé que todas y todos nosotros somos valientes, porque por eso estamos aquí dando la cara de frente", lanzó la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En el marco de la jornada de protestas de los trabajadores del PJF, entre otras cosas por la desaparición de 13 de 14 fideicomisos de ese organismo, Bello advirtió que la vida judicial es de mucho esfuerzo.

"La vida del Poder Judicial es una vida sacrificada, y yo vengo de este Poder Judicial de 23 años, de las bases como ustedes, a mí absolutamente nadie me ha regalado nada para estar donde estoy, al contrario, tenemos problemas internos que tenemos que arreglar, sí, pero no vas a permitir que nadie venga a atentar contra la independencia judicial.

"Todos y cada uno de nosotros nos hemos dado sangre, dejado la infancia de nuestros hijos y todos los programas que no pudimos asistir, Día de la madre, Día del padre, no vengo a hablar de lo que no he vivido, yo como muchas de ustedes, compañeras, perdí muchos festivales de mis hijos por trabajar, perdí la oportunidad de estar en el festejo del Día de la madre y más porque aparte soy madre soltera, y como madre soltera que muchas de mis compañeras lo son, porque las cargas de trabajo son tan expedientes", ejemplificó.

La jueza del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán narró que como impartidora de justicia se alejan de la familia para atender sus labores .

"Ni siquiera nos quedan ganar de llegar a nuestras casas, solo a ver que nuestros hijos estén bien, yo no les vengo a hablar de algo que no he vivido, me la sé, señor juez, y el que diga que no trabajamos me enoja, me enoja al grado que muchos saben que yo perdí la custodia de mi hija por mi trabajo porque estuve día y noche trabajado y al final el Estado tuvo una decisión equivocada".

"Creo en el Poder Judicial de la Federación, creo en todos nosotros y los que iniciamos desde la base porque nadie nos regala absolutamente nada, yo empecé como judicial, los judiciales no ganaban como ganamos ahora porque no lo merecimos, porque esas cosas extenuantes de jornadas de trabajo, por esa insatisfacción de estar ahí para dar un servicio público, porque sé bien, compañeras y compañeros, que no es por quedar bien con nadie, es para cumplir con nuestro trabajo constitucionalmente avalado", expuso en las protestas que se llevan a cabo en aquella entidad.