Juez vincula a proceso "Fofo" Márquez por tentativa de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO.- "Llevo tres días aislado", fueron las palabras del influencer Rodolfo "N" al escuchar la determinación de la juez que lo vinculó a proceso por el cargo de feminicidio en grado de tentativa, por lo que deberá permanecer preso en el penal de Barrientos.

"Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", declaró "Fofo" Márquez.