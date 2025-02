Juan García Esquivel: El Padre del Lounge Mexicano

Ciudad de México.- Juan García Esquivel, el compositor mexicano considerado padre del lounge y que, en la década de los 50 estuvo nominado en seis ocasiones al premio Grammy, tendrá un documental que se encuentra en sus toques finales de posproducción.

El tamaulipeco, un desconocido para el público de las nuevas generaciones, estudió ingeniería, pero desde joven comenzó a experimentar con algo llamado música electrónica, lo que lo hizo llegar a Estados Unidos. En el país del norte grabó algunas piezas que aún se siguen utilizando en series y películas, como "Sketch", de Glen Miller.

A finales de los 70, regresó a México para realizar el disco del programa dominical "Burbujas", de Silvia Roche, cuyas ventas se estima arribaron al millón de copias.

"Es una película que aborda tanto su vida como la obra, reivindicando la importancia que tiene y que el cine no le ha dado. Es ver cómo tuvo efecto en músicos contemporáneos y dejar claro lo que aportó y que pocos saben", comenta Isaac Basulto, productor del largometraje.

Juan García Esquivel, el mexicano que vino de Marte, título del filme, está bajo la dirección de Antonio Bribiesca. Aleks Syntek y el especialista musical Arturo López Gavito, juez en el reality La Academia, son algunas de las voces que aparecerán en el material, a estrenarse este año en festivales.

Esquivel grabó 16 álbumes y colaboró al lado de, entre otros, María Victoria, Tony Camargo y Pedro Vargas, tres de las figuras musicales más dominantes en México hace siete décadas.

Su tema "Mini skirt" fue incluido en la serie Better call Saul, historia derivada de Breaking bad.

"Juan fue un genio de la música que comenzó aquí y fue prolífico en EU. Su legado es innegable. Ser visto como el padre del lounge no es poco", expresa Basulto.

Ciencia ficción mexicana

El entrevistado también espera este año buenas noticias para Aztech, antología de ciencia ficción mexicana que surge a raíz de algo que explota en el espacio.

Hay historias en el mar y el bosque, NY, Canadá, Teotihuacán y Tepoztlán, con un elenco que incluye, entre otros, a Gustavo Sánchez Parra, Naian González Norvind, Elpidia Carrillo, Ramón Medina e Ignacio Guadalupe.

Entre los directores se encuentran Gigi Saul Guerrero (Into the dark), Leopoldo Laborde (Un secreto de Esperanza), Francisco Laresgoiti (2033), Alejandro Molina (De día y de noche), Rodrigo Ordoñez (Depositarios) y Jaime Jasso, creador de escenarios digitales en Rogue One y el Episodio VII de Star Wars.

"Ha sido complicado para las plataformas; es muy ecléctica y eso, en el tema comercial, impacta mucho. Ya hay dos agentes de ventas y esperamos en febrero tener buenas noticias", apunta Basulto.