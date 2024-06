José Yunes acepta derrota en Gubernatura de Veracruz

El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, aceptó su derrota y el triunfo "incuestionable" de Morena y su candidata Rocío Nahle García.

"Una vez pasado el proceso y con actas en un 90 por ciento computadas, es incuestionable que la victoria electoral en la elección del 2024 para el gobierno de Veracruz corresponde a Morena y así lo reconozco", expresó.

En conferencia de prensa, aseguró que decidió concluir su campaña de frente a los medios de comunicación y a la sociedad para dejar perfectamente en claro cuáles fueron los resultados y cuáles son los hechos.

"El partido y el frente tomará las disposiciones que convengan al interés de esta coalición, pero particular y personalmente me parece acepto que la distancia, la diferencia, es lo suficientemente contundente para tener en claro que no puede haber cambio de resultados", señaló.

El priista deseó lo mejor a Veracruz y reconoció nuevamente el triunfo de Morena y a su candidata Rocío Nahle. "Y tener claridad que Veracruz tiene que resolver muchos temas pendientes y haré votos para que esto se pueda resolver", dijo.

Con casi el 90 por ciento de las actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, la candidata de Morena sumaba más de un millón 800 mil sufragios, lo que representaba el 57 por ciento del total.