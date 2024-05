"No concibo al país próspero que soñamos sin las madres mexicanas": Jorge Romero

"El apoyar a las mujeres va mucho más allá de ideologías, es imperativo que nos unamos en un esfuerzo colectivo, dejando de lado nuestras diferencias partidistas, para garantizar que todas las mujeres y las mamás mexicanas, sin importar su origen o situación socioeconómica, reciban el apoyo y la atención integral que merecen en todas las esferas de su vida", afirmó Romero.

El líder albiazul calificó de "sumamente alarmante" que Morena haya impulsado la eliminación de programas clave para el bienestar de las mujeres y madres mexicanas, como las Estancias Infantiles, los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia o las Escuelas de Tiempo Completo.

"De lo que se debe tratar la política y el servicio público es justamente de eso, de ayudarle a la gente y no de darles más preocupaciones de las que ya tienen. Lamentablemente las y los diputados federales de Morena tomaron la decisión de desaparecer programas que ayudaban mucho sin siquiera consultar a las afectadas principales: las mujeres y las mamás mexicanas. Esta acción, sin lugar a duda, no solo representa un retroceso en la protección de sus derechos fundamentales, sino también en la lucha constante contra la violencia de género que tanto nos preocupa. Es inaceptable que se tomen decisiones que afectan directamente a la vida de millones de mujeres y madres mexicanas sin considerar siquiera su opinión y sus necesidades", señaló el coordinador del PAN.

En el mismo tenor, Jorge Romero dijo que los gobiernos de Acción Nacional sí han escuchado a las mujeres y a las mamás de nuestro país, motivo por el que decidieron destinar recursos extraordinarios para poder mantener las Estancias Infantiles, las Escuelas de Tiempo Completo y los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, entre otros programas que las apoyan.

"El apoyar a las mujeres va mucho más allá de ideologías, es imperativo que nos unamos en un esfuerzo colectivo, dejando de lado nuestras diferencias partidistas, para garantizar que todas las mujeres y las mamás mexicanas, sin importar su origen o situación socioeconómica, reciban el apoyo y la atención integral que merecen en todas las esferas de su vida", afirmó Romero. El líder albiazul calificó de "sumamente alarmante" que Morena haya impulsado la eliminación de programas clave para el bienestar de las mujeres y madres mexicanas, como las Estancias Infantiles, los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia o las Escuelas de Tiempo Completo. "De lo que se debe tratar la política y el servicio público es justamente de eso, de ayudarle a la gente y no de darles más preocupaciones de las que ya tienen. Lamentablemente las y los diputados federales de Morena tomaron la decisión de desaparecer programas que ayudaban mucho sin siquiera consultar a las afectadas principales: las mujeres y las mamás mexicanas. Esta acción, sin lugar a duda, no solo representa un retroceso en la protección de sus derechos fundamentales, sino también en la lucha constante contra la violencia de género que tanto nos preocupa. Es inaceptable que se tomen decisiones que afectan directamente a la vida de millones de mujeres y madres mexicanas sin considerar siquiera su opinión y sus necesidades", señaló el coordinador del PAN. En el mismo tenor, Jorge Romero dijo que los gobiernos de Acción Nacional sí han escuchado a las mujeres y a las mamás de nuestro país, motivo por el que decidieron destinar recursos extraordinarios para poder mantener las Estancias Infantiles, las Escuelas de Tiempo Completo y los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, entre otros programas que las apoyan. "No es que en el PAN hayamos descubierto el hilo negro, es que simple y sencillamente escuchamos a la gente y por eso decidimos mantener dichos programas, porque sabemos que les ayudan, y esa es nuestra obligación". Finalmente, el coordinador señaló que en Acción Nacional seguirán luchando por el regreso de estos programas a nivel nacional, además de continuar impulsando iniciativas que ayuden a los millones de mujeres que habitan nuestro país. "Vamos por el regreso de las Escuelas de Tiempo Completo, las Estancias Infantiles y los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, así como por iniciativas que hemos presentado desde la Cámara de Diputados, tales como incentivos a empresas que cuenten con el 30% de mujeres en industria tecnológica; luchar para erradicar la brecha salarial; crear el Instituto Nacional del Cáncer de Mama; licencia menstrual; un día libre al año para hacerse estudios de cáncer de mama y cervicouterino, entre algunos más", concluyó Jorge Romero.