Álvarez Máynez se disculpa por video donde se burla del INE

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Álvarez Máynez se disculpó por el video en el que, presuntamente en estado de ebriedad y en compañía de Samuel García, se burla del Instituto Nacional Electoral (INE), al reconocer que su actitud no fue la correcta, pero sosteniendo que no existe ningún acto ilegal en el hecho.

"Tiene razón la crítica en que no iba ese momento ahí, ni la forma, pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley, que el Presidente intervenga en la elección, que se violen los topes de campaña a costa de decir que esta es la democracia a la que podemos aspirar y la que tenemos.

"Es ilegal la propaganda en el mobiliario urbano (...) dejemos de normalizar eso, dejemos de normalizar la violación constante a la ley y yo sé que contribuiría más dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que pido una disculpa", declaró el abanderado naranja durante una reunión con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) abundó en que nada de lo que dijo Samuel García o él es ilegal o sancionable, pero sí rectificable desde el punto de vista moral y de conducta que una figura política muestra a su público.

"Estoy de acuerdo, hay que respetar al árbitro, incluso aunque se equivoque, aunque sea injusto y hay que enseñarse a ganar a la buena, incluso aunque me hicieron un 'fault' hay que respetarlo y hay que cuidar al INE.

"Yo le tengo mucho aprecio a las consejeras pero sobre todo a los miles de trabajadores que están ahí y no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir y llevar al debate público con objetividad, con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE en un estadio de futbol apoyando a los Pumas de la UNAM", añadió.

En ese sentido, Álvarez Máynez indicó que sus críticas al organismo van respecto a que la actuación del INE no ha sido imparcial pues Claudia Sheinbaum empezó su campaña presidencial de forma ilegal 10 meses antes de lo previsto y, en el caso de Xóchitl Gálvez, ocho, hecho que no les ha valido sanciones a ninguna de las dos contendientes.

"Hoy el INE y el TEPJF no son instituciones impolutas. (Fue un error absoluto haber permitido que cuatro consejerías del INE fueran electas por tómbola de los partidos porque fue una renuncia a nuestra prerrogativa constitucional de nombrar consejerías independientes y autónomas.

"Fue un error haber dejado que integrantes de Morena estuvieran en el comité de selección de esas consejerías, fue un proceso viciado, es un error que se esté deformando el INE tal grado que la división es clarísima", expresó el zacatecano ante cientos de jóvenes y aseguró que, de llegar a la presidencia de México, reformará al organismo con el objetivo de que no tenga un doble estándar de criterio frente a opositores del gobierno en turno.