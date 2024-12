Jorge Álvarez Máynez se registra para la coordinación de Movimiento Ciudadano

Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 - 02:30 p.m.

Al registrarse como candidato a la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez ironizó que se deben cubrir más requisitos para ocupar ese cargo que para ser Ministro.

"Se necesitan más requisitos para integrar la Comisión Operativa Nacional ahora que para ser Ministro, pero por aquí los tenemos", dijo el ex candidato presidencial.

Tras agradecer a miembros de su partido por acompañarlo, Álvarez Máynez aseguró que hay situaciones preocupantes en el país que MC no ha vacilado en denunciar, como la reforma al Poder Judicial

"México debe de romper con el horror, con la impunidad, con la violencia que se vive", agregó.

Álvarez Máynez aseguró que además en ningún estado de la República hubo legisladores de MC votando por la militarización ni votando por el asalto al Poder Judicial.

"Eso habla de lo que se ha construido aquí con el liderazgo de Dante Delgado, no es nada más una agenda declarativa (...), es una forma de entender la militancia, la convicción", dijo.

MC, afirmó, es una fuerza política que cree que no es siendo parte de la polarización como se trasciende esa polarización.

"Es una fuerza política que cree que lo mejor que le podemos ofrecer a esa mayoría silenciosa que existe en México, que no piensa que somos Dinamarca, que no piensa que somos Venezuela, que no piensa que hay que irse de México porque esto ya se pudrió, pero que tampoco piensa que hay que callar a quien disienta, a quien esté en desacuerdo, que hay que eliminar las diferencias, que hay que eliminar la pluralidad, que lo mejor que podemos hacer es construir el futuro, que lo mejor que podemos hacer es voltear a nuevos horizontes y hacerlos posible en colectivo", sostuvo.

Al registro de Álvarez Máynez acudieron los senadores Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda y la diputada Ivonne Ortega, entre otros.