Reflexiones de Jennifer Lopez tras su divorcio

Sólo le tomó 30 años, asegura Jennifer Lopez, darse cuenta de que se puede ser feliz por sí misma, sin la necesidad de buscarla en una pareja; así se sinceró con Interview en su primera entrevista en la que hizo referencia a los momentos que rodearon su reciente divorcio con Ben Affleck.

Entrevistada por Nikki Glaser, la cantante de 55 años abrió su corazón sobre cómo ha transitado un proceso de recuperación de autoestima que le había afectado desde la niñez.

"Tienes que estar sano. Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: 'Necesito irme y estar solo. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo'.

"Es jodidamente difícil...Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientes en esos sentimientos y dices: "Estas cosas no me van a matar", es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma", dijo.

La protagonista de Selena sostuvo uno de los romances más mediáticos con Affleck en los 2000 y tras una separación en 2004, la pareja se reencontró en 2021 y se casaron en 2022, sin embargo, este año firmaron el divorcio y al preguntarle si se arrepentía del dolor que ha pasado, lo negó.

"Ni un segundo. Eso no significa que no me haya dejado fuera de combate para siempre. Casi lo hizo. Pero ahora, al otro lado de la situación, pienso: 'Joder, eso es exactamente lo que necesitaba. Gracias, Dios. Lamento que haya tardado tanto. Lamento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Lo entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un maldito mazo. Me dejaste la casa encima. No tienes que hacerlo otra vez".

"¡Por fin lo conseguí! Y, por cierto, eso no significa que lo tenga todo resuelto. Ahora estoy emocionada, cuando dices que vas a estar sola. Sí, no estoy buscando a nadie, porque todo lo que he hecho en los últimos 25, 30 años ¿Y si simplemente soy libre?".

Y aunque no mencionó el nombre de su ex marido, la oriunda del Bronx sí se refirió a las últimas relaciones en las que se ha visto envuelta, con romances mediáticos, en los que afirmó no se ha sentido del todo cómoda.

"Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: 'No, en realidad soy buena'.

"(Esto) me confunde, porque es como decir: "No podrías amarme si tengo defectos. Tengo que ser perfecta para ser amada". ¡Eso no es verdad! Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad", indicó.

Al cuestionar a la intérprete de "On The Floor" sobre si ahora ya tiene un estándar más alto para el próximo prospecto con quien entablará una relación, dijo tajante que no está en busca de nadie.

"La cuestión es la siguiente: no hay ningún límite nuevo porque no estoy buscando a nadie. ¿Cómo es eso?

"Las personas románticas, a las que les encanta tener una relación y quieren envejecer con alguien, pensamos: 'Tengo que tener eso para sentirme completa y feliz'. Y no es así", admitió.